擔憂經濟衰退？　瑞銀：無論風險承受能力，都必須保持投資

▲瑞銀建議今年不論風險承受能力如何，仍要投資股市。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，全球最大的財富管理公司瑞銀（UBS）認為，無論風險偏好如何，投資者今年都應該將資金投入股市。

據CNBC報導，市場在近幾個月一直處於波動狀態，主因在於全球經濟成長出現放緩以及其他不確定性增加，因此，有許多投資人開始考慮是否要在這個時候撤出股市，至少在經濟衰退前換回現金。

但全球最大的財富管理公司瑞銀（UBS）的全球首席投資官Mark Haefele在周一（14）表示，「無論風險承受能力如何，你都必須保持投資。」他認為在經濟衰退前的18至6個月前，往往是投資人獲得最多回報的時候，因為那時經濟表現相當強勁。

他舉例，美股在去年聖誕節時遭遇大幅拋售，若投資人當時也出脫持股，但近期又想重返股市，那麼將會錯過10％的反彈，且今年不太可能會發生經濟退，企業盈利仍有增長空間，只是速度較以前慢。

Mark Haefele也建議，瑞銀對全球股市評級為「增持」，因此投資人應該要持有多元化的股票，並踏出本土市場，以免過度暴露於特定風險中，「現在進行全球投資最好」。

而瑞銀亞太區投資總監 Min Lan Tan則指出，美中貿易戰在今年有望獲得相當程度的進展，並延遲進一步額外關稅，也將決定今年亞洲地區的財富關鍵，未來幾年也是。但她認為，縱使美中兩國的貿易談判取得進展，但實質性問題仍存在，因此，未來幾年美中兩國恐怕還會有多次的談判與紛爭。