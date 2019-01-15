陸銀行卡放寬外資進入市場　Visa、萬事達卡申請卻沒下文

▲國際發卡組織Visa和萬事達卡（Mastercard）大約在1年前就向中國人民銀行遞交處理人民幣支付的申請，但時至今日仍未有個結果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，國際發卡組織Visa和萬事達卡（Mastercard）大約在1年前就向中國人民銀行遞交處理人民幣支付的申請，但時至今日仍未有個結果。

據《金融時報》報導，據了解，目前中國大陸的人民幣支付被中國銀聯（China UnionPay）所壟斷，雖然中國大陸的許多商業銀行都有跟國際發卡組織如Visa、萬事達卡（Mastercard）合作推出信用卡，但也都只能處理外幣交易，中國大陸國內許多商家並不接受這些卡。

但美國政府認為中國大陸歧視外國支付提供商，因而向上訴WTO，最終判決於2012年出爐，中國大陸遭裁定歧視外國支付提供商。2014年中國大陸宣布將開放市場，相關申請程序則到了2017年6月才公布，Visa於當年7月提交申請，萬事達卡也於稍晚提出申請。

但據熟知申請程序的人士透露，目前Visa和萬事達卡的申請人行拒絕承認，因為若是承認申請，人行就必須在90天內做出決定，一位消息人士表示，「沒人說不能拒絕申請」。然而，美國運通（American Express）卻在去年11月成為低一個獲得人行初步批准處理人民幣支付的外商公司。

據支付研究集團RBR的數據，中國銀聯在中國大陸政府的主導下在全球銀行卡方面獲得36％的市佔，Visa和萬事達卡則分別僅有32％和20％。近年來銀聯一直在試圖擴大其國際業務，目標放在新興市場以及歐洲。