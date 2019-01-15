「該放棄GG去留學嗎？」　網勸快離開「台灣產業轉型已失敗」

▲台積電（TSMC）。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

在人生的道路上，往往會有令人迷網的時刻，日前就有一名網友在 PTT論壇上以「該放棄GG（指台積電）去留學嗎？」為題發文詢問網友意見，網友正反意見都有，有人建議她快快逃離鬼島，但也有人認為台積電相當不錯。

該名網友在 PTT論壇上以「該放棄GG（指台積電）去留學嗎？」為題發文詢問網友意見，她表示自己是中字輩研究所畢業，已在台積電（2330）工作4年多，年近30，「我不想一輩子過上這監獄般的生活，是否該離職完成自己一直想留學的心願呢？」她更表示希望未來可以朝外商或直接留在國外工作。

底下網友回應熱烈，有網友表示贊同指出，「逃離鬼島唯一選擇」、「去吧，gg待四年已經夠了，不用怕找不到想要的工作」、「建議出去闖一闖完成自己的心願，至少不要留下遺憾，最差的情況就是回到GG罷了」，且有人認為台積電因為流動率高，所以要回鍋應該也不難。

但也有網友認為，「如果沒打算移民，還值得放棄台灣高薪出去走一遭嗎？」、「離開GG人森GG」、「海外也很苦的...」，可見在許多人眼中，台積電仍是一份相當穩定的工作。

也有網友分析認為，其實台灣的產業轉型已經失敗了，若不快點離開，未來下一代無論是什麼專業，例如機械、生科、設計、軟體等等，恐怕都找不到好工作。