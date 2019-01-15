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貴婦最愛「台北精品一條街」崩壞！一張照比對全倒光…剩LV撐場

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▲▼中山北路晶華欣欣商圈,商業機能,精品街,房地產,財經,房價,店面租金。（圖／記者李毓康攝）

▲精品一條街幾乎倒光，剩LV獨撐場面。（資料照／記者李毓康攝）

財經中心／台北報導

台北市中山北路「精品一條街」，坐落晶華酒店旁，過去整排的奢華精品店，早期形塑頂級商圈，號稱是貴婦最愛，但隨著陸客退潮，精品轉進百貨、消費力道減弱，加上信義計畫區百貨商場更加強大，如今的「一條街」精品店幾乎撤光光，人潮冷清，處處高掛招租廣告，僅剩LV獨自撐場，讓人不剩唏噓。

房仲業者分析，晶華酒店20多年屹立不搖，中山北路二段45巷因緊鄰晶華，過去發展主要受惠於陸客來台觀光，多順便在名品地下街血拚，吸引國際時尚大牌PRADA、GUCCI、LOEWE、LV等旗艦店爭相進駐，精品店奢華的風格，塑造出巴黎香榭大道的氛圍，一直到2012年的谷歌地圖街景都還能見精品店面林立。

▲▼中山北路晶華欣欣商圈,商業機能,精品街,房地產,財經,房價,店面租金,晶華酒店。（圖／記者李毓康攝）

▲▼貴婦最愛「台北精品一條街」崩壞！100公尺全倒光剩LV撐場　租金慘腰斬。（圖／翻攝谷歌地圖）

▲昔日貴婦最愛！精品一條街崩壞100公尺全倒光。（圖／資料照、翻攝谷歌地圖）

隨著陸客退潮，百貨戰開打，信義商圈百貨公司發展崛起，因名牌也有群聚效應，大部分都移進了百貨公司作為主戰場，以較多元的手法行銷，吸引觀光客、本地客，集客效應越來越強，業者不再以街邊店作為首選，不僅東區忠孝商圈空置持續上升，中山區「精品一條街」也幾乎撤光，只剩一間LV獨撐場面。

如今的精品一條街，短短100公尺就有4間店面高高掛處「出租」告示牌，店面通通拉下鐵門，人潮不如以往，看起來相當冷清，據了解，租金行情從2016年店面每坪1萬元，2017年初已經降到7000元左右，2018年更直接腰斬剩下5000元。

大台北商圈競爭激烈，如今晶華精品商圈已經漸漸融合中山南京商圈，根據戴德梁行統計，2018年第4季中，忠孝、站前、中山南京、西門商圈中，空置率最高的是忠孝商圈9.1％，其次就是中山南京商圈高達4.7％，每坪月租金約8000至1萬2000元，遠遠落後其他商圈的水平。

▲▼中山北路晶華欣欣商圈,商業機能,精品街,房地產,財經,房價,店面租金。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：精品一條街,精品街,中山區,晶華酒店,LV,精品

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