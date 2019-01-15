追「韓流」者成大事！　創業失敗三次翻身變年收1.6億大老闆

▲ OUMUNI CHICKEN。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

追逐流行創業雖然容易成就巨大利潤，但風險也相對很高，在大陸就有一位連續創業家肖徽，每次都跟風創業，但卻也失敗了三次，直到跟上了「韓流」，才讓他一舉翻身，成為年收入3500萬人民幣（人民幣，下同）的連鎖炸雞老闆。

每一次創業，肖徽都從當時最流行的行業下手，2011年，他第一次創業選擇的行業，就是正開始蓬勃發展的電商，他創立了「酒仙網」專賣紅酒，然而卻因為競爭對手越來越多、貨源不夠優質等問題，導致流量一直不見起色，資金鏈也長期處於緊張狀態，短短一年半他就收了酒仙網。

酒仙網失敗後，他又做起了服飾B2B（企業對企業銷售）平台，撮合供應商與唯品會等商家，但流量仍成了最大問題，經營8個月後就宣告失敗。後來他又看上了展覽市場，試圖搭建橋樑，以線下展會配合線上平台的形式連接製造方和需求方。「試產培育期太長，選一個好的行業、品類不易」，硬撐了一年的時間，他在疲憊之下終於選擇放棄。

三度失敗後，肖徽看上了席捲全球的「韓流」，將目光投向了韓國產業。2014年，他與友人一起到了首爾，打算針對韓國時尚、年輕的產品進行考察，但卻在吃過韓式炸雞之後發現了其中的商機。

韓式炸雞的口感讓肖徽相當驚艷，「雖然炸出來的第一層跟美式差不多，但口味挺不同的」。其肖徽更是對韓式炸雞的洋釀醬情有獨鍾，他認為這種韓式炸雞的口味很適合在大陸發展，且烹飪流程標準化、無須專業廚師，更讓他決心要做起韓式炸雞。

回國後，肖徽走訪北京、上海等一線城市，體驗類似的炸雞產品。但都是一些比較小的店鋪、沒什麼品牌，而且做的品質參差不齊，因此肖徽決定做一個規模化的炸雞品牌。決定後，肖徽再次飛向韓國，為了引進當地技術與口味，他與韓國一家食品研發公司達成協議，對方可根據肖徽的需求更新口味供他選擇。

2014年5月1日，OUMUNI炸雞第一家店在望京一購物中心開幕， 店鋪佔地60平公尺左右，肖徽說，「望京創業公司多，白領會逐年增加，有利於銷售；再加上公司在望京，方便管理」。首家店鋪銷售紅甜、火辣、大蒜三種口味的帶骨及無骨炸雞，整份炸雞按類別定價80元（365元台幣）和85元（388元台幣）。

雖然在開業前發過傳單，並還和團購、外賣等平台合作宣傳，但整整十二小時，店鋪只賣出去5份炸雞。肖徽卻並未覺得失落，「還好吧，還賣出去5份」。他坦言，開第一家店只是想驗證整個標準化流程，包含產品製作步驟、口味以及擺盤，「只要操作標準化，推廣就好辦了」。

▲ 肖徽看上了韓式炸雞標準化的製作流程，決定帶回大陸發展。（圖／翻攝自pixabay）

經肖徽觀察，從消費者進店點單到產品送到他們手上，大概需要15分鐘，為提高效率，他將每店4名員工的工作精細分配，把控收銀員收款後第一時間做什麼、內場人員拿到點單後怎麼操作等，確定人員具體分工後，服務時間縮短至12分鐘。

此後三個月間，銷量持續成倍增長，月進帳最終穩定維持在20萬至30萬元（約91萬至137萬台幣）間；6個月後，肖徽發現店鋪在經歷淡旺季及天氣等變化後，都保持著營收穩定，於是他決定複製、擴張。

2014 年10月底，第二家店坐落於太陽宮愛琴海購物中心，11月初第三家店在遠大路金源購物中心開幕。至2015年1月底，三家店面總收入都在70萬元（約320萬台幣）左右。

銷量穩定後，肖徽決定在炸雞口味上做創新，與韓國公司研究後，他推出燒熳醬、黑胡椒及果蜜三種新口味，推出新品後，團隊在店內通過問卷形式收集客戶會饋， 問題包括「你是否喜歡這個口味」、「你是否會再次嘗試這個口味」、「對此口味有何建議」等。

經過一個月的時間，每個新口味都獲得約1000條回饋， 團隊根據消費者提出的意見，比如太辣、太甜之類的意見微調醬汁，最終確定成為正式新品；此後，除6種常規口味外，OUMUNI還會推出季節性口味。

在規劃新產品的同時，OUMUNI的擴張也持續進行中，至2015年年底，OUMUNI在北京已有14家直營店，雖然大部分店鋪處於盈利狀態，但就是有這麼一間店打擊了肖徽，2015年年底，在通州萬達開店三個月的考察期內，店舖一直處於虧損，他只能關店。在此之後，肖徽對選址問題更加留心，而隨著店面數量不斷增加，讓肖徽壓力直線上升，因此他開始思考要將OUMUNI往加盟推進。

於是肖徽又開始了他的考察行動，並分析市面上10家品牌方與其加盟商的關係，他發現，「分歧主要源於品牌方給予的支持不夠，且品牌方在挑選加盟商時並未好好把關」。此後，他一邊考察上海、廣州、深圳等城市及二三線城市的市場，一邊尋找管理加盟商的方案，包括如何挑選加盟商，如何為加盟商提供培訓、技術、軟硬體支持等，完成前期準備後，肖徽嘗試開放加盟， 獲兩個加盟商，加盟費15萬元（約68萬台幣）。

截至目前，OUMUNI共開設18家直營店、2家加盟店。實現年營收3500萬元（約1.6億台幣）、利潤足有10%~15%。