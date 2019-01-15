早篩發現、早期治療　「防癌新利器」讓肺癌死亡人數9年來首降

圖文／今周刊

連續36年，癌症都是衛福部死因統計資料的頭號奪命殺手，而最可怕的癌症就是肺癌，根據2017年統計，台灣有9235人死於肺癌，居所有癌症之冠；值得安慰的是，一七年台灣肺癌死亡人數出現九年來首降。

「媒體報導讓大家對肺癌有很多認識，知道要提早健檢，LDCT（低劑量電腦斷層）效果開始出來。」新光醫院醫療副院長高尚志認為，當外界對肺癌、空汙防範及戒菸等健康意識提高，並懂得透過健檢協助早期發現、早期治療，是肺癌死亡人數降低的原因。

翻開衛福部國民健康署近三年的癌症登記報告，可看出肺癌篩檢慢慢發揮了效果。

一四年，台灣首次確定診斷為肺癌的患者中，第一期比率僅占21.5％，一五和一六年，則分別提高到24.5％和27.3％；至於一四年肺癌患者第四期的比率高達57.9％，一五、一六年同樣逐年下降到54.5和51.9％。（編按：一六年數字已是去年底公布的最新資料。）

事實上，《今周刊》在一七年八月，就曾以封面故事的規格報導「最要命的新國病——肺癌」，點出肺癌的原因和防治，以及台大醫院胸腔外科主任、肺病防治基金會董事長陳晉興等各界積極推動LDCT預防篩檢的觀念。

如今台灣社會對肺癌防治的意識確實漸漸提高，早期篩檢人數日增，也顯示此報導的影響力。舉例來說，三井餐飲集團董事長黃奕瑞就因陳晉興兩度當面推廣，得知肺癌篩檢的重要，決定替集團約百名資深員工免費安排LDCT篩檢，也確實因此早期發現三名肺癌患者，並馬上開刀治療。

再以新光醫院為例，依據高尚志觀察，近年來從每天有二十多人到現在有三十多人到院做LDCT篩檢。

但就預防篩檢來說，有人質疑做了全身核磁造影（MRI），還需要做LDCT嗎？「要！因為MRI看肺節結（指肺部點狀陰影）較不清楚。」陳晉興樂見肺癌篩檢漸現效果，「（肺癌）發生人數慢慢上升，但死亡人數下降，未來可能與乳癌及大腸癌一樣，成為低死亡率的癌症。」

LDCT（低劑量電腦斷層）是目前唯一可以早期發現肺癌的篩檢工具。所謂的低劑量，指傳統電腦斷層輻射量是6～8毫西弗，低劑量則為1.5，最新儀器更可再降到0.5以下。(閱讀全文…)

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第115期)。

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE



你可能也會感興趣》

肝癌居國人10大癌症死因第2位、年奪7千命...防癌險抓緊這6重點

人人都可能罹癌的世代 醫師分享防癌3招

護心又防癌！最「潮」的健康飲料─茶 預防6大類疾病