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跨境雙創協會移師高雄辦會員大會　韓國瑜高喊拼經濟

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▲▼高雄市長韓國瑜力邀跨境雙創協會移師高雄舉辦會員大會。（圖／翻攝自CIEA官網）

▲高雄市長韓國瑜力邀跨境雙創協會移師高雄舉辦會員大會。（圖／翻攝自CIEA官網）

記者邱倢芯／綜合報導

兩岸暨跨境創新創業交流協會（簡稱「跨境雙創協會」，CIEA）今年成立第二年，且又適逢高雄推動新創產業發展，市長韓國瑜也抓準時機，邀請兩岸暨跨境創新創業交流協會於高雄舉行第二次會員大會，期待能為高雄帶來更多新創發展機會。

此次會員大會中跨境雙創協會榮譽顧問連勝文提到，臺灣新創的創意能力深受跨境投資人欣賞，無論是大陸、香港甚至是東南亞，都是協會未來共同發展的海外夥伴。

因此，2019年協會也將至東南亞舉行大型跨境參訪，繼開發兩岸合作機會後也將拓展至東南亞市場。除此之外，也將持續加深與5個優秀戰略夥伴的合作。協會預計於2019年舉辦4次大型路演，邀請近50家臺灣新創企業於國際舞台同台競爭，得到投資人青睞，助臺灣新創站穩腳步。

而韓國瑜認為，高雄市要發展經濟，新創之力不可缺少，期待CIEA可透過持續創造跨境對接機會，為臺灣和高雄帶來更好的發展，未來協會也將透過更多跨境資源對接，帶領臺灣新創企業走向世界級舞台。

根據瑞士世界經濟論壇（WEF）在近期發佈的年度報告中指出，台灣創業創新能力全球排名第13，與德、美、瑞士並列「超級創新國」，產業實力深受國際肯定，卻苦於市場狹小問題，需積極尋求跨境資源。

CIEA理事長簡榮宗表示，協會成立的主要目標是為幫助臺灣新創能在世界各地有更好的發展，透過定期的路演活動，讓資金流通，結合各地合作夥伴力量，幫助新創發展。因此CIEA除了創造投資對接機會外，也透過與戰略合作夥伴的交流對接，整合國際資源，為新創企業提供發展上的策略協助，推動臺灣新創持續進步。

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關鍵字：韓國瑜,跨境雙創協會,兩岸暨跨境創新創業交流協會,CIEA

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