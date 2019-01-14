一張表秒懂今年四大避險標的組合　讓你安心過年



▲法人指出，今年避險標的有四大類型。（圖／元大投信提供）

記者劉姵呈／綜合報導

今年春節放假天數達9天，開心準備度假之餘，許多投資人不免擔心手上的投資部位該怎麼辦？到手的紅包又該怎麼運用？今年持續受到美中貿易戰、升息循環以及國際政經情勢等因素影響，股市震盪幅度仍大，到底農曆過年期間要保持空手還是考慮布局避險標的，為投資組合增加抗震係數？

若不了解各避險工具差異及運用時機也可以透過組合來達到效果，市場上一般以美股S&P500指數作為全球股市代表，而美國長天期公債、黃金、美元指數、日圓匯率因為與S&P500相關係數偏低，這四大避險標的是市場常見的避險工具選擇，在不同情境與條件下，有時各自有不同表現。

元大投信研究團隊指出，聯準會2018年已四度調升聯邦基準利率區間至2.25%~2.5%，投資人可以考慮納入避險工具為投資組合買份保障。目前台灣已經有美國長天期公債、黃金、美元指數與日圓匯率等ETF選擇，投資人透過證券交易帳戶就能將資產輕鬆配置到股票、債券、商品、外匯等領域，透過持有不同資產的方式達到風險分散的效果。

像是元大ETF-AI智能投資平台也有提供多元投資組合，例如將ICE美國20年+公債指數、黃金現貨價格、美元指數、日圓匯率四種工具分散投資，各持有1/4組成「黑天鵝避險投資組合」，此避險組合根據模擬績效試算，在金融海嘯、歐債危機、中國股災期間，發揮抗震效果，有機會抵銷美股下跌衝擊。

《延伸閱讀》

►今（14）日台股收盤

►投資人快筆記！一張表看完台股本周大事

►2019外幣大健檢！掌握不同幣別投資秘訣有賺頭