物聯網產品百家爭鳴　遠傳：電信商決勝關鍵在「整合」

▲遠傳個人用戶群數位服務處副總陳萍坽。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

物聯網產品多元，許多研究報告皆指出，此一市場未來將會有巨量的需求；話雖如此，就目前為止市場上仍未出現物聯網領域的「贏家」；不過，遠傳個人用戶群數位服務處副總陳萍坽認為，電信商未來在IoT領域可望圈得一塊有利版圖，其最大的關鍵點就在於「整合」能力。

陳萍坽從參加2019的消費性電子展（CES）後得到一個心得，她發現，目前的物聯網廠商大多是「各做各的產品」。以至於產品端、連結力，以及行銷無法好好的整合，往往都是抱持著「先讓產品連網再說」的態度，導致一個產品就得下載一個App。

「這讓電信業者有了機會，且絕對不能置身事外。」陳萍坽解釋，雖然電信業者並不是硬體起家，不過擁有網路連結能力，且又擁有自己的銷售通路（門市），若是電信業者跳下來整合所有產品，絕對可在物聯網市場取得有利的機會。

以智慧音箱為例，遠傳電信近期推出了新款的智慧AI音箱，讓人不免拿小米去年在台灣上市的「小愛同學」與其比較。陳萍坽認為，小米屬於硬體設備廠商，所以他們會不斷地推出硬體產品販售以獲利；這與電信商並不衝突。

因為電信業者是站在「整合」的角度出發，雖然在硬體產品開發上有難度，但是可以將不同領域的物聯網產品一一整合，以推出跨品牌的統整服務，不限於特定品牌，對於一般消費者來說，選擇更多、產品採納的意願就會更高。