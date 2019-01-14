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財金公司金融區塊鍊函證正式上線　百家會計師響應

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▲▼金融科技創新園區,金融科技,Fintech。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金融區塊鏈上線，節省會計師與企業查證的作業流程，也是金融科技的一大進展。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者吳靜君／台北報導

財金公司今（14）日表示，經歷2年多區塊練技術探索以及實作驗證，即日起推出全球首創的金融區塊鏈函證服務，截至最近為止，有27家銀行、100家會計師事務所參與。

財金公司今年的兩項大任務，其一就是發展台灣行動支付(台灣Pay)的發展；其次就是金融區塊鍊函證的服務，可以降低會計師的審計作業時間，降低紙本作業的風險。

金融區塊練函證服務上線　金融業會計師響應

而財金公司的金融區塊鏈函證服務在正式上線，共計有27家主要銀行、超過100多家會計師事務所，以及證交所、台灣集中保管結算所等500多家企業共同參與；金融企業中，以元大金控旗下所有子公司逾200家率先加入，對於推動e化作業最為積極。27家銀行則包含華南銀、彰化銀、兆豐銀、上海商銀、台灣銀行、合作金庫、第一銀、台新銀、凱基銀、土銀、台中商銀、永豐銀、新光銀、高雄銀、遠東銀、三信商銀、中國信託、台北富邦、台企銀、元大銀、星展銀、聯邦銀、國泰世華、玉山銀行、日盛銀行、安泰銀行、瑞興銀行。

財金公司解釋，函證是會計師查核企業財務報表時，向金融機構發送詢證函以獲取並評估查核證據的程序。以往需由查核人員先將紙本詢證函遞交企業用印後，再寄送企業往來金融機構的總行或分行，由於金融機構多以人工方式填覆後再回寄給查核人員，過程不僅耗時費力，內容亦有人工填具疏漏錯誤之可能，且若未以掛號交寄，恐衍生企業印鑑及財務資料外洩、詢證函遺失及遭竄改、變造等作業風險。

金融區塊鏈函證服務　節省審計作業

財金公司協同金融機構、會計研究發展基金會，運用區塊鏈特性，導入「金融區塊鏈函證」創新應用，將傳統的紙本函證內容數位化，使資料得以更加安全、機密、快速地傳遞；經過去(107)年7至11月的試營運發現，結合區塊鏈與API技術雙效出擊，函證查詢時間可由平均半個月縮短到一天。除了節省作業時間及成本外，以往受查企業動輒須用印數十件、甚至數百件的企業授權書，只要以工商憑證、證期共用憑證等電子簽章進行一次線上授權即可輕鬆完成，大幅提升人員工作效能。

「金融區塊鏈函證」服務透過點對點傳輸，詢證函之收送皆由金融機構及會計師事務所之憑證加密簽章，未被授權的第三方無法讀取內容，查核人員並可使用專屬QR Code APP掃碼，驗證詢證函內容是否有被竄改，使函證作業更為安全可靠。此外，本服務除提供會計師事務所及銀行WEB網頁操作介面外，另支援API介接，以達到系統全自動的效益；未來詢證函更將支援inline的XBRL格式，使查核單位的運用更加多元及彈性，顯著提升審計作業的效能。

「金融區塊鏈函證」結合區塊鏈技術及數位簽章，將函證作業「數位化」及「自動化」，為全球之首創。透過網路平台發送與回覆函證作業，大幅節省資料交換之人力、物力與時間，並解決紙本函證遺失及補發之情形，可提升企業財務報表透明度、保護投資人權益、及降低人為錯誤與舞弊問題，也是台灣金融科技的一大進展。

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關鍵字：財金公司,金融區塊鏈,函證服務.會計師.金融機構

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