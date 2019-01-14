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影／台灣每年350萬人受關節退化所苦　三顧聯手杜氏刀法造福患者

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記者姚惠茹／台北報導

台灣正式進入高齡化社會，每年約有350萬人受關節退化所苦，因此三顧（3224）今天（14日）正式與義大醫院院長杜元坤簽約合作，將細胞層片與外科手術相結合，待技術合乎特管法的規定，通過衛福部的審查，將可正式用來修復膝蓋軟骨缺損，未來可望為三顧生醫挹注營收。

▲台灣每年350萬人受關節退化所苦　三顧聯手杜氏刀法造福患者。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左為三顧董事長胡立三、義大院長杜元坤正式簽約合作。（圖／記者姚惠茹攝）

三顧細胞治療法的特色，主要是將自體培養出來的軟骨層片放回受損的膝蓋部位，軟骨將可自行進行再生，這個技術是目前全球唯一的軟骨再生技術，日本也在2018年10月18日，正式通過將這個技術列為先進醫療之一，造福病患在人工關節置換手術外，擁有其他的選項。

義大院長杜元坤獨創的杜氏刀法，針對神經叢的精密血管、神經修復術與三顧的細胞層片搭配，把可加速傷口癒合以及具有再生能力的細胞層片，置放在縫合好的神經與血管處，將可望讓癱瘓病患增加復原的機率，同時三顧宣布將提供經費與技術跟杜元坤共同研發這個全新的細胞治療方法。

▲台灣每年350萬人受關節退化所苦　三顧聯手杜氏刀法造福患者。（圖／記者姚惠茹攝）

▲三顧總經理唐洪德。（圖／記者姚惠茹攝）

三顧總經理唐洪德表示，三顧細胞層片跟義大院長杜元坤的杜氏刀法的技術結合，將可望造福膝關節軟骨缺損的龐大族群，並在臨床方面，去年底已經向衛福部提出食道細胞層片臨床試驗第三期的申請，可望成為台灣第一個通過查驗登記的細胞治療上市產品。

技術方面，唐洪德表示，三顧也完成日本細胞層片培養的核心技術移轉，不僅將食道及膝蓋軟骨層片技術複製到台灣，未來更朝向研發專屬細胞層片技術為主，像是皮膚層片、脂肪幹細胞層片，並將配合法規的開方，為台灣民眾帶來更多新的醫療技術，

此外，唐洪德表示，軟骨細胞層片的製作技術，已經在日方的協助下，順利完成技轉，而且層片植入技術的發明人-日本東海大學教授佐藤正人，正式擔任三顧國際醫療顧問，協助進行這項全新的膝蓋軟骨細胞再生術，並在日本CellSeed的協助下，去年10月完成具有PIC/SGMP規格的細胞工廠，進入試營運階段，配合臨床試驗及特管法的申請，待通過TFDA查廠後，即可進行量產。

最後，唐洪德表示，三顧接下來除了啟動與杜院長的合作外，目前也已經跟台大醫院、北醫、三總、新光、高醫及高雄長庚等6家國內大型教學醫院簽訂MOU，將陸續依照特管法向衛福部申請審查，開始為國內病人施行軟骨細胞再生技術，並可望在短期內與超過12家教學醫院合作，造福國內病患。

▲台灣每年350萬人受關節退化所苦　三顧聯手杜氏刀法造福患者。（圖／記者姚惠茹攝）

▲三顧聯手杜氏刀法造福膝關節退化患者。（圖／記者姚惠茹攝）

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關鍵字：三顧,唐洪德,義大,杜元坤,細胞層片,杜氏刀法,膝蓋軟骨

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