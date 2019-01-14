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年後822萬上班族想跳槽　10關鍵理由曝光..「沒升遷機會」才排第3

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▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲人力銀行調查指出，逾9成上班族計畫年後轉職，一舉創下10年以來新高。（示意圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

距離金豬年僅剩不到1個月的時間，許多上班族存有一顆異動的心，根據人力銀行調查顯示，逾9成上班族因不滿薪資、公司福利差、沒有升遷機會等原因，計畫在年後跳槽或轉職，一舉創下10年以來新高水準，預估潛在的年後跳槽族高達822萬人，並期待能夠加薪2107元才會選擇跳槽。

根據yes123求職網「年後轉職與國外工作調查」，高達90.7%的上班族透露，在豬年農曆年後會想換工作，比例不但略高於去年的90.3%，也超越2010年同樣的90.3%，創下十年以來新高，若以全體受僱就業者906.2萬人估算，潛在的年後跳槽族大約有822萬人。

在這群年後有意願轉職的上班族，有6成5的人已經開始找工作，進一步細看想換工作的原因，包括「不滿意薪水」、「公司福利不好」、「沒有升遷機會」，以及「覺得現在的公司發展沒前景」、「工作沒有發揮空間」。

▲▼新台幣、錢、鈔票。（圖／ET示意圖）

▲調查也發現，有意願年後跳槽的上班族，主要是不滿薪資、公司福利差、沒有升遷機會等原因萌生離職念頭。（圖／ET示意圖）

其餘6至10名則為「不喜歡現有的工作內容」、「擔心年終獎金或分紅太少」、「工時太長」，以及「工作量太大」、「工作壓力太大」；至於跳槽族最關心的薪資條件，對年後預計徵才的企業來說，平均開出的月薪條件為3萬3980元，比起去年的3萬1873元，增加6.6%，多了2107元，續創2009年以來的新高。

yes123求職網發言人楊宗斌分析起薪走揚原因，主要受惠於基本工資連3個年度增加，22K魔咒消失走入歷史，還有近期修法通過部分職缺，以及上市櫃公司員工薪酬強制揭露，皆有競品比價效果，假如企業擔心缺工、搶不到人才，加上薪資透明化，自然讓年後職缺開出的薪酬、獎金、福利等條件，有機會水漲船高。

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