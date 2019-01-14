揭大同董事會違法背書　巫鑫「被請辭」校友會理事長

▲巫鑫「被請辭」大同校友會理事長。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

素有「會計界柯南」之稱的大同校友會理事長巫鑫，針對華映跳票10億元事件分析，認為因大同董事會對華映違法背書保證，導致大同20億元損失，宣布完成事證搜集，籲請金管會和證交所介入調查，同時發表「被辭任」校友會理事長一職聲明。

2017年11月14日，大同公司董事會通過對華映背書保證餘額60億，實際動支30億元，其中20億，由大同提供定存單，作為華映向銀行借款的擔保品，但華映聲請重整後，債權銀行於12月25日，就大同所提供的20億元行使質權，成大同資金貸款華映20億元的狀況。

巫鑫認為，華映連台灣銀行的10億元都還不出來，寧可跳票，怎麼會有辦法還大同20億元，巫鑫強調，大同曾宣稱，華映提供其100%持股，價值175.5億元華映百慕達股權，當作擔保品，但大同董事會竟未質疑，華映為何不直接以華映百慕達股權做為擔保品，向銀行借款，反而先給予大同，再由大同提供背書保證，或是華映百慕達根本沒有175.5億元價值，但董事會沒人願意質疑，更未要求對華映百慕達股權價值進行審查。

巫鑫以「金磚」為比喻，就好像有人拿著聲稱價值175.5億元「金磚」要當抵押品，借走20億，但「金磚」到底是999純金，還是僅將紅磚頭噴上金漆的「偽金磚」，巫鑫強調大同董事會此舉，足以證明對華映的違法背書保證，甚至若20億的債權無法拿回導致損失，大同全體董事便違反《證券交易法》第171條規定，將面臨3年以上，10年以下有期徒刑，也應對大同公司負起連帶賠償責任。

巫鑫表示，華映連10億元都跳票，大同董事會使公司產生20億債權根本無法收回，對大同公司造成的損失，已無法避免，因此巫鑫重申，籲請金管會及證交所，立即介入調查，並捍衛大同公司及股東權益。

最後巫鑫更是發表聲明，強調自己為了捍衛股東權益，召開記者會揭發董事會的行為，因此為了不讓大同校友會因揭發大同公司董事會非法事證而為難，只好在任期即將屆滿前四個月，主動「被請辭｣大同校友總會理事長，同時一併辭任大同校友總會常務理事暨理事等職，而且在現任大同公司董事會未被撤換前，無限期退出大同校友總會。