台積電法說前夕市場觀望濃厚　台指期遇壓收跌59點摜破9700點

▲台積電法說前夕，台股期現貨今天雙雙震盪收黑，其中台指期直接跌破9700點支撐。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

台積電法說會前觀望氣氛濃厚，加上市場靜待財報周表現，台股期現貨今（14）日開低震盪，其中台股終場下挫51.18點，以9708.22點作收，台指期收低59點，收在9691點，成交量13萬6177口，一舉失守9700點大關。

美股3大指數上周五小幅收紅，不過台股今天震盪走低，開盤下跌21.73點，以9737.67點開出，盤中更在台積電、股王大立光領跌下，指數一舉摔下9700點關卡，最低一度回測9677.49點，終場下挫51.18點，收在9708.22點，成交量714.9億元。

台指期也開低走低，一開盤隨即跌破9700點關卡，加上3大期指連袂開低，電子期指跌幅0.54%、金融期指跌幅近1%，拖累指數表現疲弱，終場下跌59點，收在9691點，成交量13萬6177口，仍站不回9700點關卡。

期貨分析師表示，台股上周累計上漲377點，加上指數重返9700點之上，不過突破季線壓力區後，出現獲利了解賣壓，然而市場觀望財報表現，加上美國聯準會釋出升息腳步放緩，對金融業來說相對不利，今天成為壓盤重心，另外投資人也擔憂台積電法說釋出的營運風向球，整體來看，台股期現貨價跌無量，預期短線壓在季線下區間震盪格局。