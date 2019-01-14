台灣精品馬拉松在胡志明市　台灣隊拿下好成績

▲外貿協會秘書長葉明水頒發獎盃給獲得42公里第一名及第三名的我國選手張嘉哲及陳威廷。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

經濟部國貿局委託外貿協會執行「臺灣產業形象廣宣計畫」，13號在越南胡志明市公益馬拉松(HCMC Marathon)，於賽前記者會上高度曝光，另外42公里跑道、選手賽服正面、活動現場主舞台、活動官網等處都可看到醒目的台灣精品標誌。

外貿協會秘書長葉明水首次於胡志明市馬拉松5公里領跑，臺灣馬拉松好手張嘉哲、林威廷、鄭瑞竹、洪一仁也首次在越南穿上印有台灣精品標誌的跑服，創下亮眼成績，並獲得42公里組第1名、第3名及21公里組第2名。

貿協表示，路跑運動在全球日益風行，今年胡志明市馬拉松吸引來自來自60個國家，9,151位跑者參加。當地台商企業及台灣精品廠商也共襄盛舉，熱絡組隊參賽，共有455名包括華碩組19人參賽隊伍、居易科技持續6年發動員工參賽、還有以高階按摩椅聞名的督洋生技由黏振雄董事長親自率領來自臺灣、日本、泰國及越南合作夥伴及員工之國際團隊參賽。

外貿協會秘書長葉明水受邀頒獎給42公里優勝選手，曾以2小時15分56秒跑出臺灣現役選手最佳成績的張嘉哲，於42公里組表現亮眼奪冠；首次跑馬拉松便取得2:38:29成績的臺灣馬拉松界新星陳威廷，則獲得42公里組第3名；去年在日本愛媛縣馬拉松以2:25:42寫下個人最佳成績的高雄之光鄭瑞竹，本次挑戰21公里半馬賽事，取得第2名佳績。

為表示對當地弱勢族群的關懷，外貿協會秘書長葉明水於大會公益捐贈活動中代表台灣精品捐贈當地慈善團體，還說「我們希望透過這樣的贊助，協助胡志明市推廣體育，讓更多越南朋友享受運動所帶來的健康生活，同時推廣「使用台灣精品品牌產品就能擁有優質生活lifestyle」的概念，透過設置「台灣精品體驗行銷專區」讓越南消費者親身體驗台灣精品的魅力，爭取越南消費者的認同。」

貿協補充，過去五年越南經濟成長率皆在6%以上。尼爾森全球消費者信心指數調查，越南為全球第二，僅次印度。挾著持續提升消費力，民眾消費習性日益重視品質與口碑，同時重視健康概念，運動風氣日益風行，吸引國際知名品牌贊助參與，包括Nike、Canon、Garmin及菲律賓航空、100 Plus爭相參與，台灣精品爭取以冠名參與，在胡志明市馬拉松得以最大曝光方式推廣品牌。