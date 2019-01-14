亞洲最大房地產集團誕生！這個集團開出3420億元收購案

▲凱德集團（CapitaLand）將收購淡馬錫旗下公司子公司星橋騰飛。（圖／翻攝自維基百科）

財經中心／綜合報導

凱德集團（CapitaLand）今（14）日上午宣布，已和新加坡投資公司淡馬錫展開交易，將收購它們旗下公司子公司星橋騰飛（Ascendas-Singbridge），這筆交易將使凱德集團成為亞洲最大多元化房地產集團。

根據《聯合早報》報導，這筆交易總值為110億美元（約3420億台幣），目前仍有待凱德集團股東在特別股東大會的批准才正式完成。

一旦交易完成，凱德集團總管理資產規模將超過1160億美元，業務橫跨30多個國家，旗下資產包括物流、商業園、住宿、商業、工業、零售和住宅等，另外，集團資產規模會超越2020年資產管理規模目標的1000億美元，成為全球10大房地產投資管理公司，以及當地上市的最大三個房地產投資基金，三大為飛瑞資（Ascendas REIT ）、凱德商用新加坡信託（CMT）和凱德商務產業信託（CCT）。

根據協議，淡馬錫將獲得60億美元，其中50%是現金，另外50%是新的凱德集團股票，這些股票每股價值3.5元，比凱德過去一個月的成交量加權計算平均價（volume weighted average price）3.1447元高出11.3%，約0.36元，若交易完成，淡馬錫持有的凱德集團股權將從40.8%升至51%。