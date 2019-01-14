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買進去年的跌深股　可能是今年的必勝策略

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▲美股，股票，股市，美國股市，紐約證交所。（圖／路透社）

▲「強化落後大盤者」模式，與其他策略相比，在過去10年、20年及30年期間一直是個成功的策略。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

去年的輸家可能會是今年的贏家。這是投資人在特定年分開年時買進跌深股時的期望，而股市在經過30多年的歷史驗證後，確定這是一項長期致勝的戰略。

CNBC報導，據AB Bernstein的統計，排除價值陷阱，買進年初前12個月標普500指數表現最差的三分之一股票，這種作法對於從未恢復到公平價值的低價股票而言，自1985年以來產生2.6%的年均相對回報率。Bernstein將之稱為「強化落後大盤者」（enhanced laggard）模式，與其他策略相比，此策略在過去10年、20年及30年期間一直是個成功的策略。

Bernstein分析師Ann Larson表示，強化落後大盤者模式可能是比傳統的「狗股理論」（Dogs of the Dow）更好的策略。

「狗股理論」是一種簡單的選股策略，該理論指出，只要買進道瓊工業平均指數中，股息率最高的10支股票，並持有1年。新的一年再賣出已不在名單內的股票，年年重複此動作，便能獲得超過大盤的回報，過去4年來都是成功的投資策略。這些「狗股」在去年讓投資人處在相對安全的環境中，期間內的平均回報率為0.024%，而道瓊指數同期下跌近6%，標準普爾500指數為下跌6.2%。

然而，去年股市情況可說是金融危機以來最糟的一年，購買跌深個股並沒有發揮作用。Bernstein這招「強化落後大盤者」策略的回報率下滑6.6%，與標普500指數的表現相當。持有領漲個股或前年表現最佳的個股，是去年的勝利戰略，回報率為 1.4%，儘管從 30 年的投資時間來比較，它的成功程度比不上買進「強化落後大盤者」。

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關鍵字：enhanced laggard,狗股策略,逢低買進,股票策略

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