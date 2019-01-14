陳良基落淚談及婉拒院長指派　留任盼為科技立國努力

記者姚惠茹／台北報導

陳良基留任科技部長，今天（14日）舉辦「基哥與科技部有約」，陳良基談及接到蘇院長指派時， 落淚強調不捨離開科技部，原本上週離開科技部時，已經做好說再見的心理準備，所以今天走進科技部的心情特別百感交集。

行政院上周公布新內閣，原本傳出將轉任教育部長的科技部長陳良基，隨後傳出留任科技部，對於外界眾多猜測，陳良基昨天（13日）在臉書「陳良基的創新筆記」，發表「持續承擔科技發展的巨擔，懇謝蘇院長支持」一文，談及新任行政院長蘇貞昌最後同意陳良基留任科技部。

▲陳良基留任科技部，談及婉拒院長指派落淚。（圖／記者姚惠茹攝）

科技部原本今天要為陳良基辦理歡送會，轉任消息翻轉後，「基哥與科技部有約」也轉變為歡迎會，陳良基致詞時談及，接到蘇院長指派時，一度落淚強調不捨離開科技部，尤其在這裡超過700個日子，對於在科技部想做的事情還很多，而且當初接任科技部長時，業界就有希望部長久任的呼聲。

陳良基強調，科技部還有一個任務，就是肩負全國科技藍圖，而全國也會跟著科技部審查預算時翻轉跳耀，這部分蘇院長也認為還是需要自己來推，才能有顯著的進展， 接下來還會著重在人才培育的部分，尤其是自己跟教育部新任部長潘文忠共事過，接下來也會合作博士級的人才培育，最快今年就可以推動。目標就是出去和進來的人才，絕對是加倍的數字。

最後陳良基提到，自己上週五在離開科技部的時候。已經準備好說再見的心理準備，而且連辦公室的東西都打包好，所以今天走進科技部的時候，心情感覺特別的百感交集，並問科技部同仁們，歡不歡迎部長回來，同仁們則是以熱烈掌聲回應。