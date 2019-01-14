2018年第4季海西指數「穩定」　旅遊、金融消費信心相對抗跌

▲台北醫學大學管理學院長謝邦昌。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

廈門大學管理學院、兩岸關係和平發展協同創新中心、台北醫學大學今（14）日共同發布「2018第四季海西金融、旅遊、消費信心指數」調查，總指數為98.5點、與2017年同期相比減少1.48點。台北醫學大學管理學院長謝邦昌表示，綜合來看海西信心指數，總指數維持穩定，3大指數波動幅度小。

2018年第四季海西地區金融、旅遊、消費信心指數總指數為98.5點，年減1.48點、與上一季則是下降0.92點，其中消費指數為93.99點，相較2017年同期減少1.45點、與上一季相比也下滑0.8點；而旅遊指數為113.45點，年減1.23點、與上一季相比則下降0.9點；金融指數部分則為101.55點，年減2.23點、與上一季相比則下降1.55點。

2018年第四季度海西指數整體呈下降趨勢，從分項指數中來看，三大指數與上期相較下降幅度相差並不大，其中消費指數下降幅度最小，但仍是三項指數中最低的；金融指數超過100點，處於樂觀區域；旅遊指數是三項指數中最高的，遠大於100點，處在高位景氣區域。

▲近3年海西總指數、消費指數、旅遊指數、金融指數走勢，整體來看仍屬穩定。（圖／台北醫學大學管理學院）

中央經濟工作會議近期分析當前經濟情勢，「經濟穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力」，加上美中貿易戰、全球經濟放緩、房地產調控、金融去槓桿、地方債務整頓等因素影響，主要經濟指標創歷史新低，消費、投資、出口三駕馬車均放緩，更加說明這些外在壓力給海西人民的各項信心指數帶來了一定的負向影響。

台北醫學大學管理學院長謝邦昌表示，綜合來看海西信心指數，總指數維持穩定，3大指數波動較小，細部來看，消費信心指數較為低迷，不過2018年整年則呈現平穩波動態勢，旅遊信心指數則從高位回落，但仍處以樂觀區域，最後金融投資信心指數跌至中性水準，二級市場動盪劇烈，投資者持謹慎態度。

中央大學台灣經濟發展研究中心研究員吳大任指出，去年12月消費者信心指數（CCI）調查，總數首度失守80大關，同時也創1年半以來新低水準，與海西信心指數最大差異在於2項指數，旅遊信心指數並未列入調查範圍之內，而與金融信心指數相近的股票投資時機，由於股市波動大，容易讓指數有較大幅度的影響。展望未來，美中貿易戰、景氣放緩將會影響消費信心，不過兩岸關係若有較大的改善，陸客來台增加，則有機會帶動內需市場，抵銷製造業消退的情勢。

▼廈門大學管理學院、兩岸關係和平發展協同創新中心、台北醫學大學今日上午共同發布「2018第4季海西金融、旅遊、消費信心指數」調查。（圖／記者紀佳妘攝）