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殘酷真相！你得工作300年才賺得到主管1年的年薪

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▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲不論是在已開發國家或開發中國家，大企業CEO的年薪通常都比一般員工高出幾十倍或上百倍。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

新的一年，身為上班族的你是否正盤算著未來一年內是否有機會加薪、升官呢？如果你恰巧生活在美國、英國等國家，你或許得接受一件殘酷的事實，你的主管可能只要工作2、3天，其薪水便可超過你奮鬥了整年的年薪。

1月4日在英國算是個標誌性的日子，一些大型公司CEO只要在一年中的前3個工作日上班，便可在第4個工作日拿到一般全職勞工整年的薪水。但這種情況不只在英國發生，彭博針對22個國家的執行長及員工間的薪資差距進行分析，分析結果顯示，美國及印度的高階主管，可以更快速地獲得超過一般員工年薪的薪資。

按彭博編纂的薪資差距參考指標The Global CEO Index，不論是在已開發國家或開發中國家，大企業CEO的年薪通常都比一般員工高出幾十倍或上百倍。數據顯示，美國的執行長僅需不到2天的時間（更準確地說是1.52天）便得賺到一般勞工全年的收入。印度則更快，一位印度執行長僅需不到1天（0.35天）就能賺到印度勞工勞動365日的總薪資。

去年出版《The Case for a Maximum Wage》一書、討論是否應限制企業高管薪資的美國記者Sam Pizzigati指出，美國執行長與勞工間的薪資差距，在2016年已擴大至1980年的8倍，「在大多數的公司中，一般勞工至少得工作3個世紀（300年）才能賺到執行長1年的年薪。若他是一名麥當勞的一般員工，他甚至得工作3101年。」

▲▼美元。（圖／翻攝自網路）

▲美國執行長的平均年薪超過1400萬美元，相當於一般員工平均年薪的265倍。（圖／翻攝自網路）

世界各地的高階主管薪資都不相同，以那些全球最大企業的所在地美國來舉例，美國執行長的平均年薪超過1400萬美元，相當於一般員工平均年薪的265倍。其中，生活費等因素也起到了一定作用，因為已開發國家傾向支付更高的年薪。但即便是生活水準較高的國家，其執行長與一般勞工的薪資仍存在巨大的落差。

在瑞典這個倍大多數人認為相對「平等」的國家，其高階主管的平均年薪為279萬美元，是一般勞工的60倍。他們僅需工作5.5天便能賺到當地一般勞工的年薪。至於挪威，即便該國的執行長們需要工作15天才能賺到一般勞工的年薪，但挪威執行長的平均年薪仍是一般員工的20倍。

這合理嗎？眾說紛紜。

哈佛商學院助理教授Ethan Rouen去年撰文表示，企業應就薪資差距向公眾提供一些解釋和回應。「聽到執行長們的薪資，很容易引起民眾激動的反應。」

他引用一項2014年的調查，其中一些國家的受訪者指出，他們認為執行長的收入不應超過普通員工的4倍。不過Rouen認為，薪資的差異應在更為廣泛的背景下來觀察，而不僅僅是以平均數字做比較。

以蘋果舉例，蘋果支付給其執行長庫克的薪資超過美國一般勞工平均年薪的250倍，與其他科技公司相比，蘋果雇用了大量的零售人員，而零售業的薪資水準本來就較低。「你可能會說蘋果主管與勞工的薪資比看起來很懸殊，但這樣比根本就不公平。」

▼The Global CEO Index分析部分國家執行長與一般勞工薪資差距。（圖／截自BBC）

▲▼The Global CEO Index分析。（圖／截自BBC）

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關鍵字：薪資,年薪,執行長,高階主管,薪資比,高薪,勞工

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