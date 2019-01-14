粉絲經濟正夯！兆豐逆向衝信用卡量　鎖定王力宏演唱會

▲粉絲經濟夯，兆豐銀繼林俊傑之後，又鎖定高人氣的王力宏小巨蛋的演唱會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導



有別於其他銀行信用卡量減少，在人氣歌手林俊傑加持，讓兆豐銀卻是逆向暴增，看好粉絲經濟，兆豐銀行再積極爭取演唱會獨家優先購票權，成功拿下人氣歌手王力宏小巨蛋演唱會優先購票權，預期再掀一波高峰。

根據銀行局統計，以停卡數來說，11月全體銀行停卡數為48.7萬張，單月停卡最多的是國泰世華銀行，為11.5萬張最多；星展銀行停10.3萬張排名第二；遠東商銀3.8萬張排第三；中信也有3.5萬張；花旗跟玉山各停2.3萬張；元大銀行停1.8萬張。有別於民營銀行狂停卡，兆豐銀卻逆向推卡量，力爭發卡的地位。董事長張兆順日前表示，兆豐銀信用卡成功拿下林俊傑演唱會優先購票權後，信用卡短短一個月內發卡量就暴增5,000多張。

有了林俊傑的成功案例之後，兆豐銀再盯上演唱會商機，拿下了王力宏演唱會的優先購票權門票，王力宏小巨蛋演唱會，1月26號開放一般民眾買6月8號演唱會門票，兆豐卡友可以提前一天在1月25號透過KKtix平台購買。

藉由王力宏的人氣，再創一波高峰，兆豐銀表示，若還不是兆豐卡友，現在馬上線上辦卡還來得及優先搶票。