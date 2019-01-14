國泰、星展爆停卡逾10萬張　中信、元大爭搶發卡王

▲國泰跟星展11月皆有10萬張以上的停卡。（圖／銀行業者提供）

記者戴瑞瑤／綜合報導

根據銀行局統計，2018年11月發卡量最多以中信銀行10.5萬張奪冠，成功擠下10月份發卡8萬張最多的元大銀行。值得注意的是，國泰世華銀行11月單月爆出11.5萬張的停卡，銀行局指出，主要是國泰世華銀行在清呆卡。

銀行局公布，11月份全體銀行信用卡發卡數共62.8萬張，單月發卡最多依序是，中信銀行發卡數10.5萬張奪冠；元大銀行10.4萬張排名第二；台新銀行發卡量7.3萬張排第三；國泰世華銀6.3萬張排第四；玉山銀以6萬張排第五。

若跟10月份單月發卡數來比較，中信銀10月只發7.96萬張、拿下第三，到11月爆衝到10.5萬張，奪下冠軍；元大銀原本在10月以發卡8萬張居冠，11月雖然有衝高到10.4萬張，但仍輸給中信；台新銀在10月以7.98萬張些微差距排第二，到11月因為中信發卡量爆發而排到第三；另國泰世華銀10月發卡6.6萬張，與11月相同排第四；玉山銀同樣維持單月發6萬張排第五。

以停卡數來說，11月全體銀行停卡數為48.7萬張，單月停卡最多的依序是國泰世華銀行11.5萬張奪冠；星展銀行停10.3萬張排名第二；遠東商銀3.8萬張排第三；中信也有3.5萬張；花旗跟玉山各停2.3萬張；元大銀行停1.8萬張。

國泰世華跟星展在11月都停掉超過10萬張卡，國泰世華銀在10月份也停3.8萬張、星展10月也停了4萬多張。銀行局表示，初步了解是國泰世華銀在清呆卡，星展則是因為澳盛銀行整併進來後，部分澳盛銀行卡友轉為星展卡友後，將澳盛銀的卡停掉，同時星展也在清呆卡，因此爆出大量停卡。

中信銀LINE Pay卡雖然在今年開始回饋縮水，但因為去年回饋2%優惠還在，剪卡潮似乎還未顯現。加上中信接連發中油卡跟百貨聯名卡，讓中信在11月發卡量奪冠。元大銀10月、11月發卡量都擠在前兩名，除了受原本就廣受民眾喜愛的元大鑽金卡加持外，也因為大眾銀行併入元大後，原本大眾銀卡友轉為元大卡友所致。