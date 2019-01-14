iPhone XR淪「銷售戰犯」　外媒替它喊冤：宣傳不足、定位模糊

▲許多分析師認為iPhone XR是蘋果銷售不佳的主因。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

蘋果曾不只一次強調iPhone XR是2018年最暢銷的機款，但iPhone XR真的是蘋果的救命良藥嗎？許多分析師都持否定看法，甚至認為iPhone XR是iPhone銷售不佳的主因。外媒指出，錯的不是iPhone XR，而是蘋果未替它做好宣傳及定位。

從功能角度來看，iPhone XR可說是一支令人驚豔的手機，iPhone XR甚至能為消費者提供比其他所有的蘋果機更多的價值，儘管如次，iPhone XR的銷售表現仍遠低於蘋果及分析師們的預期。對此，外媒BGR認為，最主要的原因是蘋果未替iPhone XR做好2件事。

首先，蘋果為iPhone XR做的宣傳簡直可以「懶惰」稱之。蘋果似乎認為，他們只要替iPhone添加許多顏色選項，消費者就會自動上門排隊搶著要買。

另外，iPhone XR的命名方案實在是令人困惑。過去蘋果的命名策略相當簡單，如iPhone 8與iPhone 8 Plus，消費者可以馬上知道有「Plus」就是螢幕較大的意思。如今蘋果在推出iPhone XS的同時又推出iPhone XR，對那些未關注科技新聞的消費者來說，很難從這兩者的名字上區別它們。

iPhone XR的宣傳活動整體上相當乏味且沒有創意。在人人手上都有一支智慧型手機的時代，蘋果應該更明確地告速消費者「為什麼要買iPhone XR？」當然，那些果粉們更傾向於直接升級為iPhone XS及XS Max，那iPhone XR這種理應刺激普羅大眾瘋狂購入的機款，更需要蘋果更加周到的宣傳活動。

其次，蘋果第二項錯誤在於，iPhone XR體積太大，難以定位為入門機款。iPhone XR的尺寸應該小一點，如iPhone 8。iPhone XR的機身寬度為75.6mm，而iPhone 8為67.3mm，iPhone 8 Plus則為78.1 mm。iPhone XR的尺寸對那些想單手使用手機的人來說消當不方便，對一般民眾來說，入門機款應該更加「入門」一點。

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