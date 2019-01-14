日本外國觀光客突破3119萬人次　謝金河：值得台灣借鏡

▲日本外國觀光客在去年突破3119萬人次，謝金河認為這相當值得國人省思。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

據日本最新公布的統計數據指出，去年旅日的觀光客人數已達到3119萬人次，較2017年成長8.7％，日本更是將目標訂在2020年要突破4000萬，甚至幾年後更要突破6000萬，成為觀光大國。對此財信傳媒集團董事長謝金河今（14）日在臉書發文表示，日本的觀光發展方式，有很多值得台灣學習的地方。

謝金河在臉書表示，日本外國觀光人數從安倍晉三2012年上台開始，逐步成長。2013年時，每年訪日的外國觀光客僅有1000萬人次左右，與台灣相近，但在安倍喊出全力拚服務業出口後，外國觀光客人次逐步突破1500萬、2000萬，如今在2018年更是突破3000萬。反觀台灣，雖然很多縣市首長都積極拚觀光，但台灣的觀光人次始終停留在千萬左右。

謝金河認為，日本拚觀光並非只是嘴上說說，而是舉國上下拚觀光。他也列出日本觀光產業中3點值得台灣借鏡的地方：

1.日本的美

日本有許多非常美的地方，大如富士山、輕井澤，小到各地鄕下，可說是無處不美，到訪日本旅客絡繹於途，很多台灣的朋友都喜歡在日本找個鄉下住幾天。反觀台灣只重視大景點，像日月潭、阿里山等等，但卻有很多小地方被忽略了，像新竹的尖石、內灣、峨眉、北埔，亦或是苗栗南庄、桃園大溪、雲林古坑等等，這些小景點其實都具特色，但台灣地方政府卻只各行其事，很難連結由點到面。

2.日本美食

對許多外國觀光客來說，日本美食非常具有吸引力，很多台灣觀光客去日本都是為了要品嚐日本的美食。且日本的服務業近年也吸引退休老人重返職場，謝金河以自身的經驗舉例，他過去曾到六本木吃壽喜燒，幫他服務的竟是八十幾歲的阿嬤，令他印象深刻。

3.日本產品受旅客喜愛

許多人前往日本旅遊都會戴上不好伴手禮，例如藥妝、甜點等等，這也讓日本資生堂、KOSE等公司的股價飆高，日本的服務業出口，內涵在其中。

日本希望外國觀光客人數能在2020年藉由東京奧運的拉抬突破4000萬人次，更訂下幾年後將突破6000萬的驚人目標，因此謝金河認為，日本外國觀光客突破3119萬人次數字的背後，相當值得國人省思。