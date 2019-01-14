郭台銘秀30年前帥氣舊照　談鴻海朝科技服務轉型

▲郭台銘秀30年前帥氣舊照，引起眾人驚呼。（圖／翻攝富士康官方社群）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）董事長郭台銘日前在深圳演講，回憶富士康在深圳30年的點點滴滴，一開始就秀出郭董自己在30年前的帥氣舊照，引起現場群眾驚呼，並從過去談到未來，強調鴻海的下一步要朝科技服務轉型。

郭台銘受到大陸萬科集團董事會名譽主席王石邀請，以「回歸未來‧感恩時代」為題演講，回憶自己來到深圳打拚的過程，並透過幾個故事帶觀眾談談富士康在深圳30年的發展，演講的一開始就秀出自己30年前的帥氣舊照，引起現場群眾驚呼。

其實郭台銘這張30年前的舊照，去年在富士康深圳30年廠慶就亮相，不過這次在演講中回憶當年，才又再曝光一次，郭台銘在演講從回憶談到未來，強調鴻海要走向科技服務轉型、升級智慧製造、建設工業互聯網平台，讓下一個30年維持成長。

郭台銘表示，富士康曾經雇用過1535萬人，累計用農民工1386萬人，大學畢業生約107萬人，但是大約10年前，人口紅利減少，必須要走機械自動化，因此富士康做了第一台深圳一號，後來證明自己是對的，現在已經有10萬台的機器人，正式完成無人的關燈工廠，這些都是富士康在深圳發展的過程。