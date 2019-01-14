都是他的錯！債券天王連10月失血　基金規模跌破310億

▲債券天王葛洛斯（Bill Gross）。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

葛洛斯（Bill Gross）曾經被世界譽為「債券天王」，如今卻因為客戶頻頻退出以及不佳的業績，讓他的債券基金資產規模跌破10億美元（約310億台幣）。

根據《金融時報》報導，對於這樣一位被視為世界頂級固定收益經理的人來說，這下滑跡象象徵一場驚人的轉變。

2014年，葛洛斯擔任Pimco全球最大債券的基金經理，金額近3000億美元，此後他一直為他的雇主Janus Henderson留住客戶，而Janus Henderson本身正在遭受整個集團基金大量流失的情況，他目前的基金「Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund」基金已經連續10個月失血，跌至9.5億美元。

▲Janus Henderson集團基金已經連續10個月失血，跌至9.5億美元。（圖／CFP）

關於這次的下跌，大家將矛頭指向Dick Weil，因為就是他在2014年招募葛洛斯加入Janus Henderson，美國財務顧問資源管理公司首席執行官Randy Waesche說，「失敗都是Weil和葛洛斯的錯，如果有良好的管理及治理，應該可以防止我們看到這樣悲傷的情況。」

葛洛斯去年累計虧損約4%，與同行相比，績效逾落後八成，葛洛斯去年上半年運用期貨來槓桿化其債券基金，因此在與利率的相關投資上承受重大損失，光上半年，在利率期貨上的虧損逼近1.53億美元。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！