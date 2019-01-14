　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

都是他的錯！債券天王連10月失血　基金規模跌破310億

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼債卷天王葛洛斯（Bill Gross）。（圖／翻攝自百度百科）

▲債券天王葛洛斯（Bill Gross）。（圖／翻攝自百度百科

財經中心／綜合報導

葛洛斯（Bill Gross）曾經被世界譽為「債券天王」，如今卻因為客戶頻頻退出以及不佳的業績，讓他的債券基金資產規模跌破10億美元（約310億台幣）。

根據《金融時報》報導，對於這樣一位被視為世界頂級固定收益經理的人來說，這下滑跡象象徵一場驚人的轉變。

2014年，葛洛斯擔任Pimco全球最大債券的基金經理，金額近3000億美元，此後他一直為他的雇主Janus Henderson留住客戶，而Janus Henderson本身正在遭受整個集團基金大量流失的情況，他目前的基金「Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund」基金已經連續10個月失血，跌至9.5億美元。

▲金融危機，破產（圖／視覺中國CFP）

▲Janus Henderson集團基金已經連續10個月失血，跌至9.5億美元。（圖／CFP）

關於這次的下跌，大家將矛頭指向Dick Weil，因為就是他在2014年招募葛洛斯加入Janus Henderson，美國財務顧問資源管理公司首席執行官Randy Waesche說，「失敗都是Weil和葛洛斯的錯，如果有良好的管理及治理，應該可以防止我們看到這樣悲傷的情況。」

葛洛斯去年累計虧損約4%，與同行相比，績效逾落後八成，葛洛斯去年上半年運用期貨來槓桿化其債券基金，因此在與利率的相關投資上承受重大損失，光上半年，在利率期貨上的虧損逼近1.53億美元。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

ET快訊
家庭背景曝光！肉圓惡爸後悔了：原本很疼老婆小孩的
艾薇兒「卸掉眼線」太仙！淡妝現身美到上熱搜
九把刀開奧迪擦撞賓士！堅持等警察道路塞爆遭吼才移車

關鍵字：債券天王,Bill Gross,葛洛斯

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

缺工問題火燒眉毛　362家日企因此破產

大陸2020年前處理債務違約企業　無擔保債平均獲賠率10-15%

日產政變　戈恩的倒台在於踩到了日本的底線！

從負債200％到市值316億　「馬可波羅」救活瀕死公司暢銷全球

壽險業今年仍面臨巨大挑戰　學者：台美利差會再擴大

好慘！2018年國內167檔股票型基金　僅12檔有賺錢

美國經濟成長走緩　2019年新興市場有望反彈

台灣大春節送大紅包　最大獎月租費直接打5折

生物科技重新崛起！大藥廠紛紛併購　一個月投入近3.1兆

基本生活費調高到17.1萬 單親之家省稅1萬多元

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

大胃王路路狂喀「537片肉」！　完食後說0分飽...店員超傻眼

男子寒夜騎車不適倒躺路邊　警「脫外套幫保暖」站著守護

台灣大春節送大紅包　最大獎月租費直接打5折

生物科技重新崛起！大藥廠紛紛併購　一個月投入近3.1兆

基本生活費調高到17.1萬 單親之家省稅1萬多元

買進去年的跌深股　可能是今年的必勝策略

陳良基落淚談及留任經過　科技部歡送會變「歡迎會」

證交所：本周六19日補班台股不開市　證券單位仍要上班

下一代iPhone基頻晶片　蘋果高管：曾與三星、聯發科洽談

2018年第4季海西指數「穩定」　旅遊、金融消費信心相對抗跌

殘酷真相！你得工作300年才賺得到主管1年的年薪

都是他的錯！債券天王連10月失血　基金規模跌破310億

隋棠：生小孩會上癮！　「3年連3胎」產後1個月吐心聲

澳網／新生代崛起！？　觀戰10大焦點人物（下）

阿滴穿滴妹洋裝！　「黑絲長腿」比妹還正

調皮媽狂喊：爸爸回來了！　袋鼠柴「門口折手」迎接超爆笑

鄭麗君曝留任關鍵　相信是蘇貞昌是用「一生追求理想的人」

台灣大春節送大紅包　最大獎月租費直接打5折

生物科技重新崛起！大藥廠紛紛併購　一個月投入近3.1兆

基本生活費調高到17.1萬 單親之家省稅1萬多元

女星驚曝：有長官找我去休息！　揭「演藝圈性騷擾」黑幕

持媒體證衝上舞台刺殺波蘭市長！　行兇男子大喊：我被冤枉入獄

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

財經熱門新聞

聖誕禮收到5.4億豪宅　他僅1..

電動車電池如何保養　台電教你電..

快訊／新北中和5千戶停電　台電..

2019外幣大健檢！掌握不同幣..

郭台銘秀30年前帥氣舊照　談鴻..

投資人快筆記！一張表看完台股本..

外媒：iPhone XR宣傳不..

蘋果每年機票支出高達46億

換匯要快　今年日圓還會狂飆8%

國泰、星展爆停卡逾10萬張　中..

高通、聯發科、英特爾CES整理

油價漲提前去排隊　滿足三點提前..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

殘酷真相！你得工作300年才賺..

更多熱門

相關新聞

市場走勢已與經濟表現悖離　升息恐慌蔓延

全球經濟成長逐步放緩，美股的跌勢再次新入新的階段，17日道瓊工業指數收跌逾500點，標普500指數更跌至14個月低點。隨著美中貿易戰、地緣政治警張局勢以及美國政府關門危機，市場對明年經濟展望也逐漸下調。投資人也聚焦於聯準會（Fed）政策聲明以及主席鮑爾的記者會，以尋找2019年利率路徑線索。

4人搶Fed主席　鷹派大黑馬呼聲最高

原物料的春雨 灌溉台股上萬點

基金教母蕭碧燕投資策略大公開

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者手機刪影片　

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警方整鍋端走

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子遭痛毆

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記者手機

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒賞巴掌

閃開！讓專業的來 　黑幫要到社子抓肉圓惡爸

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可以揍你嗎？

肉圓惡爸行蹤曝！百人夜襲警神回

即／肉圓惡爸住家塞爆！鄉民現場炒辣椒遭警關切

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封鎖

孫安佐中英文雙聲道曝「撿肥皂」霸凌內幕

「私刑正義」第二波　廖添丁群組再去補刀

台女遭4越男蹂躪一整晚　影片疑流出

更多

最夯影音

更多

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面