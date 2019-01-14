大成營運轉守為攻　法人：春節消費旺季加持、後市看俏

▲大成集團副總裁韓家寅（圖右）表示，大成今年擴大多元布局，積極跨入消費食品通路，開出檀島咖啡全球第一家外帶店。（圖／大成提供）

記者林淑慧／嘉義報導

亞洲區的非洲豬瘟疫情持續延燒，帶動雞肉等市場需求看升，挹注國內白肉雞龍頭企業大成集團營運表現，董事長韓家宇更宣佈將在嘉義斥資24億興建食品加工廠；對此，法人表示，近日雞肉、雞蛋需求增溫，加上農曆春節消費旺季即將到來，看好大成的後市表現。

因近期非洲豬瘟拉警報，政府已將豬瘟防疫提升至國安層級，全台繃緊神經防疫大作戰，而雞肉的替代需求隨之提升，國內肉雞龍頭企業大成受到法人青睞，近期均有買盤敲進，推升股價持續上攻。

法人指出，大成股價自2018年10月的每股28.65元，股價持續走揚，上周四（10日）攻上每股36.3元，股價區間高低漲幅達26.7%，成為台股大盤近期的焦點股。

看好消費食品市場持續成長，大成集團今天在嘉義舉行新廠動土典禮，董事長韓家宇表示，將斥資24億元興建全新的食品加工廠，主要生產項目以雞、豬加工品類為主，最快2020年第一季完工投產，預計產能為每月2500噸，年營業額可達40億。

法人表示，大成今年擴大多元布局，跨入消費食品與自有品牌通路，使獲利受原物料行情波動的影響降低，旗下自營食材及食品調理據點，加強分點擴張，預估加工食品全年營收可望有雙位數成長，營收可望從去年的10億元倍增至20億元，前景審慎樂觀。