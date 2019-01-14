生物科技重新崛起！大藥廠紛紛併購　一個月投入近3.1兆

▲生物科技重新崛起。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

曾讓許多知名大廠花大錢卻做白工的生物科技讓不少投資客卻步，但現在大廠又回過頭來往這個領域進行投資，光是這一個月來，就有多家知名藥廠投資近1000億美元（約3.1兆台幣）收購生技公司，希望能藉此帶動成長。

綜合媒體報導，葛蘭素史克（GSK）於去年12月宣布以51億美元收購美國生物製藥公司Tesaro，必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb）在本月3日宣布以900億美元收購生技公司Celgene，而禮來藥廠（Eli Lilly）也在7日宣布以80億美元買下癌症新藥業者Loxo。

這些生技公司的股價下跌可能是促成這波收購潮的原因之一，追蹤生技相關股類的MSCI全球指數在去年第4季下跌12%，下跌的價格順勢增加了買家的吸引力。

在這些收購案的背後，其實真正的推手是互惠交易，用這些生技公司的智慧財產權來交換大藥廠的規模和市場觸腳，Aisling Capital執行合夥人兼Loxo董事長艾姆斯表示，美國食品藥物管理局（FDA）在過去幾年批准的絕大多數新藥，大多都不是來自大型製藥業者，而是來自生命科學公司，生物製藥在藥品研發和發現的創新，有很長一段時間來自生物科技業。

科學的進步也是讓這個領域再起的一大原因，由其是腫瘤學上，前面提到的Celgene就是一家總部位於新澤西州Summit的癌症藥物公司，Loxo則是腫瘤學公司。

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