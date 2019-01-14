大成斥資24億嘉義建廠　韓家宇：看旺台灣將徵才300名員工

▲大成集團董事長韓家宇（圖右）表示，將在嘉義斥資24億元興建全新的食品加工廠，最快2020年完工投產。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／嘉義報導

國內肉雞龍頭大成集團，加碼投資看旺台灣。大成集團董事長韓家宇今（14）日表示，看好消費食品市場持續成長，將在嘉義斥資24億元興建全新的食品加工廠，最快2020年完工投產，也規劃在嘉義徵才300名員工，鼓勵雲嘉南子弟返「嘉」就業。

大成集團今天在嘉義馬稠後產業園區舉行新廠動土典禮，邀請經濟部常務次長王美花、嘉義縣長翁章梁、農委會副主委黃金城等貴賓出席。大成董事長韓家宇表示，這是一座以高規格食安要求的食品工廠，佔地8800坪土地，也是大成近年來最大的一筆投資案。

「各界對於食品安全愈來愈重視，大成必須站出來面對消費者，」韓家宇說，大成是國內肉雞與飼料的龍頭企業，以農畜產業起家向來低調，近年則針對零售市場拓展餐飲、加工食品，且積極打自有品牌，董事會也決定加碼投資興建新的食品加工廠，讓消費者能享受到安心的食品。

韓家宇表示，嘉義新廠是一座符合工業4.0，並運用MES及SAP系統並採用高效益連續式生產設備生產的食品工廠，未來落成後預計雇用300位員工，目前規劃以嘉義在地員工為主，以提高地方就業機會，未來食品廠入駐產業園區，將帶動附近的附屬產業。

大成集團在食品加工市場的表現愈來愈好，韓家宇指出，桐德豬、根島蝦都獲得市場很好口碑，新的食品加工廠規模將比台南永康廠規模大，除了現有加工食品，還會開發更多新產品，目前都在規劃中。