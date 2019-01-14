美股終結連5紅市場聚焦2變數　台指期開低小跌近20點守穩9700點

▲美股終結連5漲，亞股同步陷入震盪，台指期今天開低，不過仍守住9700點。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

時序即將步入財報周，加上美中貿易戰火未歇，市場觀望氣氛漸濃，美國股市終結連續5個交易日收高，也讓亞股漲跌互見，台指期今（14）日一開低震盪，電子期指、金融期指壓回盤下整理，指數早盤小跌近20點，不過仍站穩9700點關卡。

在美國政府關門、經濟逐漸放緩等因素影響下，美股上周五終結連續5個交易日收漲，拖累3大指數同步收黑，其中道瓊工業平均指數終場下跌5.97點，跌幅0.02%，收在23995.95.92點；那斯達克指數也跌14.59點，跌幅0.21%，以6971.48點作收；標準普爾500指數收低0.38點，跌幅0.02%，收報2596.26點；費城半導體指數尾盤則上揚11.64點，漲幅0.97%，收1213.04點。

股期雙市上周五開高走高，同步站穩9700點大關，台股在台積電、大立光等權值股走強帶動下，終場上漲38.71點，收在9759.40點，成交值938.18億元，較前周累計上漲376.89點，周線漲幅逾4%，三大法人同步站在買方，合計買超62.49億元，自營商買超0.62億元，投信買超3.16億元，外資及陸資買超58.71億元。

台指期上周五延續上漲走勢，3大期指均呈現逆價差，終場上漲56點，以9750點作收，再度重返9700點關卡，至於當日股票期貨交投熱絡標的股則有台積電（CD）、大同（CX）、欣興（IR）、華新科（HB）、小型大立光（OL）。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1288口至4萬9362口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加2119口至2萬1415口。