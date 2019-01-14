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山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」火燒死仍緊咬　網勸「母湯捏碎」洩憤...會很慘

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▲▼蟒蛇泡水要淹死500多隻壁蝨。（圖／z翻攝自臉書／Gold Coast and Brisbane Snake Catcher）

▲ 500隻壁虱讓耐克越來越虛弱。（圖／翻攝自臉書／Gold Coast and Brisbane Snake Catcher）

網搜小組／綜合報導

前幾天，澳洲一條地毯蟒耐克（Nike），身上爬滿500多隻壁蝨的驚悚事件，引起熱烈關注與討論。事實上，壁蝨也是山友最害怕的蟲類之一，有「八隻腳」的稱號，多年前曾有人登南投西巒大山時，被牠緊緊咬住，而且火攻後更頑強了，幸好最後及時就醫，但恐怖過程讓人雞皮疙瘩掉滿地。

壁蝨是一種體形極小、以哺乳類動物為宿主的節肢動物寄生物，大多以吸血維生，原本僅有米粒大小，但在吸飽血後，會變得像指甲蓋那麼大。牠們在叮刺吸血時，一般無痛感，但因為螯肢、口下板同時刺入宿主皮膚，會造成局部充血、水腫、急性炎症等反應，還可能引起繼發性感染；同時，牠們還會帶來萊姆病、Q熱等傳染病。

萊姆病是伯氏疏螺旋體所引起的人畜共通傳染病，是經由被感染的蜱(俗稱壁蝨)所叮咬而感染。(圖／達志影像／美聯社)

▲壁蝨。（圖／達志影像／美聯社）

主要棲息在草地、樹林中的壁蝨，被山友們稱為「八隻腳」，對牠們也是避之唯恐不及。一名網友多年前po文提到，結束攀登西巒大山的行程後，有位學弟在換裝時發現，身上有個東西弄不掉，他走近一看，不禁大喊「媽呀，真是個怪物。」

雖然網友爬山有10多年經驗，但碰上壁蝨還是頭一遭，由於八隻腳已緊緊「附身」在學弟皮膚上，就是扯不下來，所以他用火攻逼退，怎料壁蝨咬得更緊了，「可憐的學弟吃了不少苦頭，直到第3次，學弟才沒唉，判斷八腳怪應該已經死了，可是牠死了都不願意鬆口。

後來，他們趕到埔里的醫院急診，在局部麻醉後，總算將壁蝨給拔了出來，同時打一劑破傷風，並拿了抗阻織鞍及消炎藥，才總算結束這場驚魂記。而醫師指出，若被咬後5分鐘內，沒有心悸、休克等症狀，就沒有立即性的危險。

登山示意圖（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

每年4-6月是壁蝨的活躍期，如果不幸被咬到，可能會得到萊姆病等傳染疾病，而且被牠「附身」後就很難去除。就有鄉民在PTT八卦版驚呼，「管你硬拔、火燒、抹綠油精什麼的，因為牠是把整個頭胸都鑽入宿主的外皮下，可能一生就吃這一餐了，一旦被牠咬上後，除非牠吃飽要離開去產卵繁殖，否則即使死了也絕不鬆口。」

鄉民也分享市面上一種工具，可以無傷將這個麻煩的怪獸移除，他笑說，「這蟲在台灣山區並不罕見，也有山友被叮咬的記錄，我自己買了一組備用，有備無患，有興趣的人可以去網拍，關鍵字tick twister，或登山用品店找找。」同時他也建議，去到野外或山林，最好穿著長袖衣褲，如果真的不幸被咬，儘快設法移除並儘早就醫。

另外，還有人建議，抓到寵物身上的壁蝨千萬不要捏碎，因為外表看起來是血，但那卻是滿滿的卵，「牠們繁殖力非常驚人，如果抓到的話，最好拿熱水燙死。」

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關鍵字：壁蝨,八隻腳,蜱蟲,山友,PTT,驚悚,可怕,附身

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