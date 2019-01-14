不看好企業獲利　高盛：今年恐僅有3%

▲高盛（Goldman Sachs）預測2019年的企業獲利成長可能僅有3%，主要原因為經濟成長放緩、美元走強以及油價下跌。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

財報季即將到來，但高盛（Goldman Sachs）卻預測2019年的企業獲利成長可能僅有3%，主要原因為經濟成長放緩、美元走強以及油價下跌。

據CNBC報導，高盛（Goldman Sachs）首席股票策略師David Kostin近期在一份研究報告中指出，由於蘋果（Apple）和梅西百貨（Macy）等幾家著名公司營利狀況出現弱化，因此加強了對標準普爾500指數獲利成長的關注。因為在2018年裡，營利一直是美股的亮點，但今年恐怕將無法持續。

高盛預估2018年的總獲利將來到22%，主要受到減稅的拉抬。但財報季即將到來，企業前景可能會相對謹慎，並反映出對今年經濟成長放緩的擔憂。高盛預估2019年標準普爾 500 指數企業的獲利成長6%，但這是依照假設經濟成長速度快於高盛本身經濟學家認為確定會實現的結果。

但高盛經濟學家預測，受到美元走強和油價下跌等其他因素的影響，今年企業的獲利成長恐怕僅有3％，且每股有收益將減少5美元。報導指出，投資人需要問問自己，在僅有3％的獲利成長下，是否有辦法讓股票繼續從第四季開始走揚。近兩周雖然標普500指數漲幅約有3.6％，但隨著財報季即將開始，股市可能將出現走跌。