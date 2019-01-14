東方企業愛分拆子公司　謝金河：航空母艦勝過千萬家小艇

▲東方企業愛分拆子公司，藉此創造財務利益，但長期下來恐導致公司弱化，股價、市值紛紛下滑。（圖／記者邱顯燁攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒集團董事長謝金河12日在臉書指出，從去年鴻海集團和台達電的表現就可發現，東方企業喜歡分拆子公司，藉此創造財務利益，但這就像吃鴉片一般，會愈吃愈過癮，最後忘了提升本業競爭力，或者是集團核心利益漸模糊，最後都走上弱化的命運。

謝金河表示，去年鴻海集團從母公司鴻海，到台灣掛牌子公司，以及香港、上海、深圳、日本等企業，如FII、夏普等子公司都出現相當大的跌幅。但台達電的表現卻與鴻海相反，該公司去年上半年股價從151元下挫至98.3元，但下半年卻又上演絕地大反攻，股價回升145元，公司市值也從2553億元拉升至3766億元，鴻海市值則從2.1227兆元下滑至9288億元。

謝金河認為，台達電能在困境中再起，鴻海仍在探底，箇中原因十分值得探索。他觀察到，近年全球大型企業都不停透過併購活動，讓市值不斷增加，例如蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Google或Facebook，很少會分拆子公司，但東方企業卻很不一樣，東方企業喜歡透過分拆子公司來創造財務利益，但這就像吃鴉片一樣，會愈吃愈過癮，最後忘了提升本業競爭力，或者是集團核心利益漸模糊，最後都走上弱化的命運，就像中國大陸過度分拆的騰訊慢慢被阿里巴巴超越。

謝金河指出，近年來台達電及光寶科技的宋恭源不斷鞏固企業核心競爭力，企業分拆的財務槓桿操作並不在他們的經營目標當中，因此在一片不景氣當中，投資價值逐漸浮現，也應驗了謝金河自己常講的「一艘鴻海航空母艦勝過千萬家小艇」。