蘋果每年機票支出高達46億　上海為其最大目的地

▲蘋果公司。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

據陸媒報導，一份美國聯合航空公司（United Airlines）的廣告揭露了美國科技巨擘蘋果公司（Apple）員工最常出差的城市，以及蘋果每年向聯合航空支付1.5億美元（約新台幣46億元）購買機票。

據陸媒鳳凰網報導，這份廣告出現在美國舊金山國際機場，由於該機場距離蘋果位於加州的兩個總部車程僅要不到1小時，因此蘋果員工出差的機票大多都是由此機場作為起點。蘋果每年向聯合航空支付的機票金額高達1.5億美元，也讓蘋果公司成為聯合航空全球最大的客戶。

據聯合航空指出，中國大陸的上海是該公司最重要的市場。蘋果公司每年就花費3500萬美元的機票費用讓員工飛往上海，相當於每天50個商務艙座位。會有這樣的狀況，主要是因為上海為前往中國大陸許多地方機場的重要轉運站，蘋果許多供應鏈廠商多位於這些地方機場的附近。

除了飛往上海之外，蘋果員工10大出差目的地包括，香港、台北、倫敦、慕尼黑、東京、北京等城市，蘋果在這些城市都設有辦公室或有供應商。除了蘋果之外，Facebook、Roche和Google等公司也是聯合航空的大各戶，每年貢獻給聯合航空的營收高達3400萬美元。

據報導，聯合航空這份數據主要為舊金山機場當地業務數據為主，蘋果在美國其他大城市也都設有辦公室，因此其他地方也可能會選擇聯合航空作為他們出差的交通選擇。