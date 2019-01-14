電動車電池如何保養　台電教你電池延壽

▲現在電動車滿街跑，不過要如何做到讓電池延壽，台電一張圖教您，讓電池延壽車好跑。（圖／記者張慶輝攝）

財經中心／綜合報導

去年台灣電動機車掛牌數創新高，一度傳出電動車補助不夠甚至喊停，還好後來政府找錢且新年部補助充足，不過一台電動機車好幾萬，其中電池更是核心重點，要如何保養，台電一張圖教您。

台電的電力粉絲團發文，現在在路上常看到有電動機車，不同於一般機車使用石化燃料供給引擎運轉產生驅動力，電動車是使用電池電力，不過電池要如何保養，才能讓車子有電跑得久。

電力粉絲團提醒，要確保電池壽命延長有三點要注意，首先是車輛電池電量盡量不要耗盡行駛，長時間沒使用也要定期充電，有常急加速或較高速度使用的情形，建議養成不使用時就要充飽電的習慣。另外還提醒，如果電池充飽電就將充電來源卸除，同時也要避免自行更換或使用未經檢驗的電池。

如果是想要購買電動車的車主，經濟部過去LINE上放出消息，經濟部補助新購電動重型及輕型機車1萬元，小型輕型也有7200元，環補署則是分為汰換二行程及新購電動車兩種，價格從1千到5千都有，另外加上地方政府也都有不同的補助。

以全台補助最多的桃園市為例，汰換2行程機車並新購電動車，目前最夯的GOGORO可以拿到3.3萬元，光陽電動機車也有3.1萬元，山葉電動機車也有2.82萬元，高額補助金就等民眾申請。

▼現在電動車滿街跑，不過要如何做到讓電池延壽，台電一張圖教您，讓電池延壽車好跑。（圖／取自台電網站）