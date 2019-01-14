父送5.4億豪宅當聖誕禮物　他年僅17歲成澳洲地產富豪

▲ Darling Point Gothic estate Bishopscourt。（圖／翻攝自Domain）

財經中心／綜合報導

去年（2018）年底，一位大陸億萬富翁王慶輝將價值1750萬美元（約5.4億台幣）的澳洲豪宅Bishopscourt，送給17歲的兒子Caleb Wang當作聖誕節禮物。

根據澳洲地產網站《Domine》報導，這座擁有16間客房的豪宅被蓊鬱的綠樹所環繞，設有一間可容納50位客人的豪華餐廳、一間天花板帶有精緻裝飾的正式接待室，還有一處小教堂，這座使用哥德式風格的建築，是雪梨東部郊區最偉大的遺產之一。

這處豪宅最初被稱為Percyville，建於1841年，為早期定居者Thomas Woolley建造，於1846年由AMP Society聯合創始人Thomas Sutcliffe Mort以2500英磅的價格購買，名為Greenoaks；它後來被教堂於1910年以6750英鎊的價格買下，作為英國聖公會雪梨主教Glenn Davies的故居，更名Bishopscourt，教堂擁有該豪宅105年。

2015年，教會原本希望以2500萬美元（約7.7億台幣）的價格出售這處房產，但當教堂首次將房產投入市場時，所需的翻修費用估計約為1000萬美元（約3.1億台幣），讓投資客望之卻步。

2016年，47歲的王慶輝通過Ray White Double Bay經紀人Craig Pontey，以1800萬美元（約5.5億台幣）的價格購買了這處6216平方公尺的房產，而目前該房產的所有權於去年12月，轉移到了王慶輝17歲的兒子Caleb Wang名下。

▲ 豪宅內部裝潢華麗。（圖／翻攝自YouTube／Ray White Double Bay，下同）

教會發言人Doug Marr表示，該豪宅占地太廣而且維護成本太高，他們也從未確定為何王慶輝會願意購買該豪宅。「我們從來都不確定他為什麼一開始就買房子，但他顯然有權利這樣做。有傳言說他只是用它來展示他的繪畫和雕塑，這看起來很奇怪。但他現在給他兒子的事實，倒是很有意思。」

雖然王慶輝的高級律師Gary Kosmin證實 Caleb的年齡還不到18歲，但他拒絕透露更多細節；而 Caleb的律師Leon Rizos也拒絕發表評論。

LJ Hooker Double Bay的聲望代理人Bill Malouf表示，大陸企業家將價值高達4,000萬美元（約12億台幣）的不動產，轉讓給可能通過學習獲得澳洲永久居留權的子女的這種情況，其實並不少見。

「有趣的是，一位亞洲紳士會購買這樣一處列入遺產名錄的房產，可能是因為他們希望將內部改造成適合大家庭的公寓，讓每個人都擁有自己的房屋。」

▲ 房地產專家認為，亞洲人為子女在澳洲置產相當常見。

大陸國際房地產網站Juwai.com的首席執行長Carrie Law則說，「富有的中國人將資產轉移給孩子是很常見的，一些富有的父母渴望自己的孩子能夠以一種富責任感、適當的社會青睞以及成功管理他們的錢的能力成長。」

「人們擔心，封建或第二代富人只知道如何燒錢而不知道如何賺錢。但讓孩子對真實資產負責，是幫助他們學習處理商業事務的一種方式，一些富二代已經掌管了整個商業帝國。」

但大陸也正面臨官方壓力，要求富人停止炫耀自己的財富，且比任何時候都要謹慎。Carrie Law說：「這就是因為今天富裕的年輕人比以往任何時候都要多。」