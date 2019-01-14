Smart智富／未成年保單爭議的真正關鍵



文／Smart智富雜誌 彭金隆



發生在2016年台南維冠大樓倒塌、2018年普悠瑪列車出軌等事故，使得《保險法》上一直爭論不休的議題又再被搬上檯面，那就是「未成年人可不可以成為死亡保險的被保險人」？

現行《保險法》107條規定，未滿15歲的未成年人，投保死亡給付必須滿15歲起才會理賠，若在15歲前死亡，僅退還所繳保險費加上利息。因此，才有這次普悠瑪列車出軌事故罹難者中，有人買了保險，卻只從保險公司拿回100多元（保費）的事情發生。

到底未成年人可不可以投保？各國做法不同，顯示這個問題沒有一定的標準答案。在學理上或倫理上，不論贊成或反對都有可採與不可採之處。反對未成年人投保死亡保險的理由，主要是認為未成年人不承擔經濟壓力，死亡不會造成家庭實質經濟損失，加上兒童自我防護能力較差，容易成為被傷害的對象，為防止道德危險，因此禁止投保死亡保險。贊成者則認為，任何年紀的人死亡都有經濟損失的可能，兒童死亡等於未來期待利益落空，而且處理相關身後事，還是會有金錢上的損失，因此未成年人應該要有投保權利。

不過以兒童沒有自我保護能力，所以必須禁止投保死亡保險來看，其實成年人被謀害的案例更多，是否也該全面禁止投保？而像普悠瑪列車出軌事故或維冠大樓倒塌事件，這類沒有道德風險顧慮的案子，卻無死亡給付，顯然不合理。

但若對未成年人投保的金額完全不設限，也說不過去，因為道德風險的顧慮確實存在，才會對未成年人採限額承保的方式辦理。就合理性來說，限額承保的折衷方案，應該比完全禁止與完全開放來得更可行、更合理。

其實這個問題，最終要看的是核保專業，而非年齡高低。保險公司決定承保與否及承保多少，取決於要保人與被保險人的潛在風險，並不只單看年齡。專業的保險公司，不能因為你已成年就不顧道德風險而隨便承保，當然更不可以因為你未成年就假設有問題而不保，希望立委諸公們討論相關修法時能看清此點。(本文作者為《Smart智富》月刊專欄作家、政治大學風險管理與保險學系主任暨副教授)



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