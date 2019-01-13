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羨慕啊！華碩尾牙送出8台汽車　施崇棠：手機朝正確方向前進

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▲羨慕啊！華碩送出8台汽車　施崇棠：手機朝正確方向前進。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩今晚尾牙送出8台汽車，最大獎是價值超過百萬的福斯Touran休旅車。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今天（13日）舉辦「迎向30年歲末聯歡晚會」，最大獎是價值超過百萬的福斯Touran休旅車，由董事長施崇棠抽出，並加碼再送一台福斯，加上6台TOYOTA Altis汽車，總共送出8台汽車，展望今年，施崇棠表示，手機事業正朝向正確的方向加速前進。

華碩去年底改組，今年迎向成立30週年，因此尾牙一開始由董事長施崇棠、副董事長徐世昌、集團總裁曾鏘聲、共同執行長許先越及胡書賓，率領一級主管齊唱「天若光」，施崇棠並以「再造進化、真實透明、發揮眾智、創意擇優」16字箴言與全體員工共勉。

▲華碩尾牙送百萬福斯Touran　施崇棠唱「天若光」致16字箴言。（圖／記者姚惠茹攝）

▲施崇棠在今年華碩尾牙率領一級主管唱「天若光」並致16字箴言。（圖／記者姚惠茹攝）

展望今年，施崇棠在致詞後受訪表示，首先當然是先把華碩的魂與本抓回來，尤其今年在CES，大家應該有看到一些不錯的魂有回來，接下來將持續再加強，希望到今年下半年還會再更好。

談到手機事業，施崇棠表示，手機正在進行調整，專注電競、專家用戶，其中電競用戶方面，因為手遊越來越多元，潛力不可小覷，至於專家用戶方面，施崇棠認為現在的年輕人使用手機越來越專業，因此看好華碩做出符合市場需求的產品，相信手機事業朝這個方向是對的。

▲華碩尾牙最大獎福斯休旅車　施崇棠：手機朝正確方向前進。（圖／記者姚惠茹攝）

▲A-Lin在華碩尾牙壓軸獻唱。（圖／記者姚惠茹攝）

今年華碩尾牙在南港展覽館席開660桌，由黃子佼、曲艾玲擔任主持人，黃子佼更是現場帶來新歌表演，之後由周蕙、周興哲接連演唱，最後則由A-Lin壓軸獻唱，還帶來比悲傷更悲傷的故事主題曲「有一種悲傷」，並演唱知名曲「失戀無罪」、「給我一個理由忘記」，HIGH翻尾牙現場。

而員工最期待的尾牙抽獎，今年華碩在晚會開始沒多久就先送出4台TOYOTA Altis汽車，最大獎則在壓軸由董事長施崇棠抽出價值超過百萬的福斯Touran休旅車得主，並且現場加碼再送一台福斯Touran休旅車和2台TOYOTA Altis汽車，總共送出8台汽車。

▲華碩尾牙送百萬福斯Touran　施崇棠唱「天若光」致16字箴言。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩尾牙送百萬福斯Touran，施崇棠再加碼一台。（圖／記者姚惠茹攝）

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關鍵字：華碩,ASUS,施崇棠,尾牙,周蕙,周興哲,A-Lin

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