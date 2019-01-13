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CES帶動今年AI熱潮　一張表秒知最賺錢AI基金

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▲▼AI基金今（2019）年來績效。（資料來源：MorningStar）

記者周康玉／台北報導

投信瘋狂推AI基金，但到底有沒有賺？歷經去年下半年的股市上沖下洗後，AI基金績效逐漸從去年谷底爬出，檢視今年來績效都維持在正數，有三檔報酬率更來到5%以上。

根據麥肯錫(McKinsey)研究，未來10年內，人工智慧(AI)每年預計能為全球GDP成長貢獻約1.2個百分點，法人更預估，在2030年前可望帶來13兆美元的產值，AI成為顯學。

投信也群起瘋AI，統計截至去（2018）年AI相關基金已有13檔，今年來陸續有元大、安聯、第一金、富邦推出AI基金，合庫也將在3月加入戰局。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金擬任經理人郭德齊表示，AI產業是未來世代的創新趨勢，儘管在景氣波動下仍擁有較高的發展空間，若撇除短線市場波動，著眼於長期願景與成長潛力下仍值得投資。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，全球重大展覽包括CES、漢諾威工業展等都以AI為主要題目，AI技術是企業彎道超車的新武器，更是決定股價強弱的關鍵指標。

陳世杰表示，以代表AI技術的ROBO Global AI指數成份公司為例，未來12個月營收成長率預估近20%，超越那斯達克指數成份企業的14%；同樣地，AI技術公司未來12個月的獲利成長率約36%，亦打敗那斯達克約20%的表現。

安聯環球投資資深研究分析師周如興（Stephen Jue）表示，目前企業來自AI的營收貢獻占比不高，最多約5~10%，但未來三到五年是AI的關鍵年，預料企業將會在三到五年間擴大與AI有關的資本支出，預估到2025年，「一般AI」時代將來臨。

統一FANG+ETF(00757)經理人袁永騰表示，藉由提供服務取得海量訊息、訓練機器深度演算、進一步提供自主智慧服務的進程，持續發生在像是亞馬遜、谷歌、阿里巴巴、蘋果、臉書等類型的公司，可預見的是，在AI新一波革新浪潮中，也是最有機會保持領先的前驅者。

未來三到五年是AI的關鍵年。（圖／資料照）

Honda機器人Asimo下台一鞠躬　未來研發基礎將移轉至自動駕駛開發（圖／記者游鎧丞攝）

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關鍵字：人工智慧,AI,投信,共同基金,理財

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