過年打掃用水安啦　全台水情大統整

▲台灣中南部進入冬季就是枯水期，往年常常會有缺水的狀況，水利署盤點今年的水情狀況，確認今年到農曆新年的供水無虞。（圖／取自水利署網站）

財經中心／綜合報導

剩不到一個月就要過農曆新年，許多民眾開始利用週末假日開始清掃，往年這時水情已經開始拉緊報，水利署說，今年水情狀況比往年略好，整體情況可以穩定供水到農曆年後，不過還是提醒民眾還是要節約用水。

據了解，台灣中南部冬季常因從秋季開始降雨不足而會有缺水的情況，去年（2018）台南地區水情燈號就因缺水的狀況，過年期間進入「水情稍緊」的綠燈，整體缺水的狀況一直到去年夏天進入雨季才緩解，因此過年期間水利署供水就相當緊張。更早的2017年入春時，當時降雨日數偏少，降雨情形不如預期，各地區水庫蓄水逐漸下降，加上時值春耕期，農業用水陸續展開，供水情勢轉趨吃緊，水情也是相當吃緊。

盤點現在全台各地水庫蓄水狀況，水利署表示，去年上半年梅雨遲到，臺南地區在歷經10個月無明顯降雨情形下，去年六月曾文水庫蓄水率只剩2%的歷史低點，所幸在各單位合作節水調度下仍能維持臺南用水需求。還好經過夏天豐水期讓各水庫進帳多，石門、寶山、寶山第二、永和山、鯉魚潭、仁義潭、南化及曾文等水庫，因此雖然近3個月降雨量較少，不過整體蓄水率還是有6到9成，整體水情仍屬正常穩定。

在農曆新年前是冬季用水的尖峰，水利署評估，依據中央氣象局預測未來一季降雨量正常機率較大，各地可維持穩定供水，從現在一直到過年期間供水沒有問題。

▼台灣中南部進入冬季就是枯水期，往年常常會有缺水的狀況，水利署盤點今年的水情狀況，確認今年到農曆新年的供水無虞。（圖／取自水利署網站）