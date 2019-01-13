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影／施崇棠唱「天若光」致16字箴言　華碩尾牙送百萬福斯休旅車

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記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今天（13日）舉辦「迎向30年歲末聯歡晚會」，由董事長施崇棠、副董事長徐世昌、集團總裁曾鏘聲、共同執行長許先越及胡書賓，率領37位一級主管齊聲高唱「天若光」，施崇棠並致16字箴言勉勵華碩找回魂與本。

今年是華碩成立30週年，因此尾牙一開始特別播放華碩的歷史回顧影片，由施崇棠、徐世昌、曾鏘聲口述回憶，細數華碩走過30年的風風雨雨，道出當年篳路藍縷的創業時期，施崇棠在影片中表示，當初只是想要做個小小的公司，從來沒有想過有一天會變成如今這麼大的公司，並回憶與同仁們共同打拼的歡笑及甘苦。

▲華碩尾牙送百萬福斯Touran　施崇棠唱「天若光」致16字箴言。（圖／記者姚惠茹攝）

▲施崇棠唱「天若光」致16字箴言。（圖／記者姚惠茹攝）

隨後由董事長施崇棠、副董事長徐世昌、集團總裁曾鏘聲、共同執行長許先越及胡書賓，率領37位一級主管穿著紅色POLO衫，齊聲高唱蕭煌奇的「天若光」，施崇棠並引用歌詞，「咱的手就要一直牽緊緊，咱的心嘛永遠都同款，無論經過多少錯誤、經過多少的奔波，我相信黑暗的背後總是會出日頭」，一起為華碩成立30週年的歲末聯歡晚會揭開序幕。

▲華碩尾牙送百萬福斯Touran　施崇棠唱「天若光」致16字箴言。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩董事長施崇棠致16字箴言。（圖／記者姚惠茹攝）

施崇棠致詞表示，我還是相信華碩人是最棒的！一時的失意、一時的低潮，根本不算什麼！只要我們能夠不二過，只要能夠真心誠意的擁抱現實，真實透明、再造進化！只要我們能夠開放同理、破除自我本位、自以為是的凡理，我們必能夠發揮眾智、創意擇優，真正團結成一個華碩，我們必能找回華碩的魂與本，最後施崇棠以16字箴言「再造進化、真實透明、發揮眾智、創意擇優」，與全體員工共勉。

今年華碩尾牙在南港展覽館席開660桌，由黃子佼、曲艾玲擔任主持人，表演藝人則是請到周蕙、周興哲熱力演唱，最後則是請來A-Lin壓軸獻唱，最大獎更是送出價值超過百萬的福斯Touran休旅車，二獎則是TOYOTA Altis汽車4台，市價65.6萬元起。

▲華碩尾牙送百萬福斯Touran　施崇棠唱「天若光」致16字箴言。（圖／記者姚惠茹攝）

▲施崇棠率領一級主管演唱蕭煌奇的「天若光」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩尾牙送百萬福斯Touran　施崇棠唱「天若光」致16字箴言。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩尾牙最大獎送百萬福斯Touran。（圖／記者姚惠茹攝）

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關鍵字：華碩,ASUS,施崇棠,尾牙,周蕙,周興哲,A-Lin

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