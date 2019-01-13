影／油價漲提前去排隊　滿足三點提前加才算賺到

財經中心／綜合報導

中油宣布，從周一開始油價大漲，汽油調漲1.1元、柴油1.2元，創下27個月以來的最大漲幅，嚇壞不少車主趕著出門搶加油，但實際上搶加油並不一定有賺到，必須要滿足順路、不計時間成本且會自助加油等三條件才算賺到。

仔細分析，一座加油站加油中島數量固定，因此加油機台也有限，當大家都去搶加油時，大排長龍的景象常常出現，熱門加油點等個半個小時到一小時都很常見，但車主在等待期間不會讓車輛熄火，車輛長時間怠速運轉增加空氣污染，另外也浪廢油料，實質上省下的並不多。

▲中油宣布週一開始油價大漲1.1元，不少民眾提前去加油，但實際上可能花到多時間跟金錢，反而沒賺到。（圖／記者林敬旻攝）

經過精算，假設一台車油箱50公升，油箱全空去加油，一次只會省下55元，換算能買到2公升的95汽油，若以汽車一公升跑17公里，等於只多賺到34公里的里程，但是這是建立在油箱全空、加油站順利不排隊等因素下，不然就只是花時間排隊賺少少活受罪。

如果不想排隊枯等，部分中油加油站設有「自助加油區」，只要駕駛有信用卡、具有信用卡功能的金融卡、中油捷利卡等等，都可以使用自助加油區，且自己動手來油價現折每公升0.8元，每加30公升就可省24元，長期下來累積金額也不少。

另外如果民眾真想省錢，只跑市區的車輛加油不加滿也是一種辦法，經過精算市區加油站多，取得油料相對方便，當油箱只裝三分之二的油料，省下三分之一的重量，減少車輛負重也是省油的方式，長期下來也能省下不少。

▼中油宣布週一開始油價大漲1.1元，不少民眾提前去加油，但實際上可能花到多時間跟金錢，反而沒賺到。（圖／記者林敬旻攝）