出生時就被送養！孝子長大後回家照顧老母　卻遭6手足暗槓遺產

▲阿傑的生母請律師代筆遺囑，讓他可以和其他6兄弟姊妹均分家產。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

地方中心／桃園報導

一名男子「阿傑」（化名）因為家裡有6個兄弟姊妹，一出生就被送養，以減輕家庭負擔，但他知道自己的身世後，也常常回來陪伴家人，讓他的生母感到十分虧欠，因此生前預立遺囑，阿傑也可以和6兄弟姊妹均分家產。怎料，在阿傑的母親過世後，6兄弟姊妹卻將他的那部分遺產暗槓，讓阿傑氣得向法院提起履行遺贈。

判決指出，阿傑從小就被送養，但長大後知道自己身世，也常常回家陪伴家人，甚至在生母晚年也時常返家照顧她。阿傑貼心的行徑，讓生母感到相當不捨，因此生前預立遺囑「阿傑和6兄弟姊妹可以均分家產，每個人七分之一。」怎料，傑母過世後，6兄弟姊妹卻以阿傑從小被出養，沒有繼承權為由，私下辦理遺產登記，將他的遺贈給暗槓了起來。

阿傑得知後，認為自己從小就被出養，精簡了家庭許多負擔，且長大後對於生母也很孝敬，竟然會遭到6兄弟姊妹侵吞遺產，因此憤而向法院訴請履行生母遺贈。另外，代筆遺囑的律師則作證，證明當時傑母的精神狀態穩定，且也是由她親筆簽名確認。對此，法官認定，此預立的代筆遺囑符合法律要件，判6名兄弟姐妹要將七分之一的產權轉移給阿傑。

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