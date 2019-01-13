　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

出生時就被送養！孝子長大後回家照顧老母　卻遭6手足暗槓遺產

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

寫、工作、筆記本、寫信、書信（圖／達志／示意圖）

▲阿傑的生母請律師代筆遺囑，讓他可以和其他6兄弟姊妹均分家產。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

地方中心／桃園報導

一名男子「阿傑」（化名）因為家裡有6個兄弟姊妹，一出生就被送養，以減輕家庭負擔，但他知道自己的身世後，也常常回來陪伴家人，讓他的生母感到十分虧欠，因此生前預立遺囑，阿傑也可以和6兄弟姊妹均分家產。怎料，在阿傑的母親過世後，6兄弟姊妹卻將他的那部分遺產暗槓，讓阿傑氣得向法院提起履行遺贈。

判決指出，阿傑從小就被送養，但長大後知道自己身世，也常常回家陪伴家人，甚至在生母晚年也時常返家照顧她。阿傑貼心的行徑，讓生母感到相當不捨，因此生前預立遺囑「阿傑和6兄弟姊妹可以均分家產，每個人七分之一。」怎料，傑母過世後，6兄弟姊妹卻以阿傑從小被出養，沒有繼承權為由，私下辦理遺產登記，將他的遺贈給暗槓了起來。

阿傑得知後，認為自己從小就被出養，精簡了家庭許多負擔，且長大後對於生母也很孝敬，竟然會遭到6兄弟姊妹侵吞遺產，因此憤而向法院訴請履行生母遺贈。另外，代筆遺囑的律師則作證，證明當時傑母的精神狀態穩定，且也是由她親筆簽名確認。對此，法官認定，此預立的代筆遺囑符合法律要件，判6名兄弟姐妹要將七分之一的產權轉移給阿傑。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

【其他新聞】

影／加國台灣人看不下去！　臉書怒創「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」

奧迪辣妹「內衣褲狂塞21包」走路卡卡　警傻眼：到底怎麼藏的

講不聽！婦人腳綁「24隻沙鼠」硬闖金門　全撲殺送驗

ET快訊
明知會夭折！爸媽堅持生下「無腦女兒」只為器捐　7天後永別
剩4首長未定！鄭麗君點頭留任　16:50公布完整內閣名單
台灣地理位置太好！去年「領空過路費」大賺22.3億原因曝光

關鍵字：遺產,送養

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻初見律師「辦公室秒變摩鐵」搞大肚子　綠帽夫大器撤告

影／韓風吹起漲價潮　「高雄夜市停車漲5成、小吃漲2成」網嘆：短視

影／性侵犯潘俊皓3年3張照　網驚「全都不同人」：跪求修圖軟體

營建署組長喝花酒判刑12年6月　人間蒸發北檢發布通緝

「隔壁牛排超好吃→」六合夜市2店互捧爆紅　成功搶到觀光客

保時捷正妹駕駛：我只是小人物　撞毀後「百萬付現」再買一台

超神勇阿嬤！撞石墩再噴進車底　頭卡保險桿夾地幸運只擦傷　

色廚師得寸進尺越摸越下面　老闆娘討公道還挨告恐嚇

持偽造證件開比特幣帳戶詐騙洗錢　基警奔400公里逮人

出生時就被送養！孝子長大後回家照顧老母　卻遭6手足暗槓遺產

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

78歲嬤靠「7千」年金養2孫　不敢出門怕跌...無人照顧她們

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

阿公拿「價值60萬」球鞋去退貨　店員驚呆狂拍照：千萬別啊！

媽病逝..爸吃鎮定藥入睡！　吳尊曝「下輩子心願」逼哭72歲爸

林孟辰改編《FLY OUT》燃炸！　Ella嗨翻:你Hold住了全場

營建署組長喝花酒判刑12年6月　人間蒸發北檢發布通緝

「隔壁牛排超好吃→」六合夜市2店互捧爆紅　成功搶到觀光客

保時捷正妹駕駛：我只是小人物　撞毀後「百萬付現」再買一台

超神勇阿嬤！撞石墩再噴進車底　頭卡保險桿夾地幸運只擦傷　

色廚師得寸進尺越摸越下面　老闆娘討公道還挨告恐嚇

持偽造證件開比特幣帳戶詐騙洗錢　基警奔400公里逮人

出生時就被送養！孝子長大後回家照顧老母　卻遭6手足暗槓遺產

警犬「憨吉」最強畫面曝　「肉掌按自動門」進出警局萌翻

自認被逼車！他當孕妻面前怒拖遊覽車司機下車　狠狠打斷10顆牙

影／男騎腳踏車出腳踢浪浪...下一秒摔個狗吃屎　網呼：太爽了！

貧困戶卻開賓士！　新京報：扶貧中心搞不清還幫「預設合理性」

崔佩儀媽媽聽信神醫喝500元「神仙水」：骨刺長一整排

台灣小孩搭機多久不耐煩？　調查曝光：「能撐56分鐘」贏英國小孩

套圈圈一發命中「隱藏版最大獎」！　歐告開心搖尾：終於等到了

中職／同期相繼站穩一軍　楊岱均持續努力：一步一步來

做心酸！賣1斤賠1斤　三星蔥農嘆蔥價10年新低

全力拚愛情產業鍊！韓國瑜帶韓冰北上見總顧問瓊瑤

臉書「甜蜜合照→獨照」　她被男友暴打3顆牙脫落噴進鼻腔

泰國大師賽／32分鐘遭大馬直落二　盧敬堯／楊博涵得亞軍

營建署組長喝花酒判刑12年6月　人間蒸發北檢發布通緝

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

社會熱門新聞

小山丘擊落保時捷！女出院再買一..

女童搭堆高機遭輾斃！嬤目睹崩潰

國道轎車自撞護欄　車頂掀開3人..

神鬼情侶騙鴻海薪水　2年A走8..

女訴苦胸太大　副店長解扣看完連..

韓風吹起漲價潮　高雄夜市停車、..

堆高機輾斃孫女！外婆顫問：怎麼..

正妹遭撞碎骨盆　肇事女運將回應

阿伯騎車闖國道！左腿遭撞斷命危

夫喝醉遭輾斃　妻曾路過「聞死訊..

堆高機貨叉載兜風　女童跌落50..

快訊／高雄林園化工廠疑氣體外洩..

加國台灣人看不下去　怒創「行蹤..

台南北極殿過火意外　24人燙傷

更多熱門

相關新聞

狠父勒死老婆　造假聲明嫁禍女兒

美國紐約市45歲男子羅德（Rod Covlin）2009年勒死自己的老婆雪里（Shele Danishefsky），狠心的他企圖把罪行嫁禍給當時才9歲的女兒，還偽造「自白書」，描述得煞有其事。案件經過幾番調查後，他日前被指控謀殺罪。檢方表示，羅德相當癡迷於控制錢財。

25歲女命理師嫁62歲里長　隔年成寡婦遺產也沒了

200萬遺產全是哥的！弟持槍怒討錢

市場小巨人陳佑安　賣菜報答爺奶

陪掃墓送1800坪地　徵女兒老翁故事曝光

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

李榮浩搭高鐵遺失iPad！　

小山丘擊落保時捷！女出院再買一輛

悲歌！世界最醜老虎 悲憤到撞牆

怕死太痛苦！母簽急救抉擇單　女兒狂抖

油罐車翻覆！民眾搶撈油...下秒爆炸60人燒成灰燼

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！

「霸凌者燒死我爸媽⋯」少女報復同學血染雪地

女童搭堆高機遭輾斃！嬤目睹崩潰

秦嵐撩裙「驚人高跟鞋」曝光　網嚇呆：踩高蹺？

喝喜酒被通知吃素加600　網勸別去

骷髏狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網友

男護士酒醉接生　扯斷嬰頭「只拿出身體」

國道轎車自撞護欄　車頂掀開3人被拋飛1人亡

想追27歲妹！工程師：學店有單純的？

楓康超市怎存活？網曝後台：這集團罩的

更多

最夯影音

更多

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面