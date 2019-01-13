跳票一年多／AirPower要來了？傳供應商立訊已啟動生產

▲Airpower一直傳要上市，但目前都只聞聲響。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

AirPower真的要上市了？近來傳出AirPower生產線啟動的傳言，根據ChargerLab在推特的推文指出，大陸供應商立訊精密（Luxshare Precision）已開始生產AirPower，而立訊同時也是蘋果AirPods和USB-C線的製造商。

AirPower從前（2017）年9月就發布，當時蘋果在發表會當中，除了發表可以一次三項設備的AirPower無線充電枕，也公開表示希望所有人都能加入開發無線充電的行列。然而發布已超過一年，也無其他新品替代，AirPower至今還沒量產，甚至有一度傳出，蘋果放棄AirPower，外界認為這項產品應該是要「跳票」了。

然而去（2018）年12月，美國專利商標局又公布了蘋果AirPower的專利。透過專利資料顯示，AirPower能夠辨識其正在為什麼設備供電，並選擇一款螢幕最大的設備顯示個別設備的充電狀態；換言之，主打功能即是能同時為多款設備充電，此功能來自於內部交織在一起的多個線圈，外界傳言這種線圈的複雜性是導致AirPower不斷延遲發布的主要原因。

舉例來說，若AirPower正同時為iPhone、Apple Watch及二代AirPods充電，那iPhone螢幕會自動顯示各設備的充電狀態及電量，若同一時間僅有Apple Watch及AirPods，則顯示充電進度的責任就交由Apple Watch負責。

另外AirPower還有一個有趣的功能，一但設備離開充電狀態，AirPower將會透過iPhone內的資料（如行事曆及其使用習慣等資訊）分析設備電量能否撐到下一次充電，若設備電量部足，就會透過iPhone發出警告。而根據專利資訊，該警告可能是透過震動或語音提示。

如今三款新iPhone已經全面步入全屏幕，以及Apple Watch 4屏幕也進一步變大，AirPower仍遲未誕生。然而若真的生產，市場傳言，根據蘋果的定價風格，這塊無線充電板定價可能會超過1000人民幣，約4500元台幣。



▼Airpower傳已啟動生產，下同。（圖／翻攝自ChargerLab Twitter ）

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