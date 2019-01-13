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每年400萬人次赴日旅遊　外幣ATM換匯便宜拚場

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▲外幣ATM。（圖／永豐銀提供）

▲外幣ATM可換匯幣別愈來愈多元，現在以日幣、美元、人民幣與港幣為主。（圖／銀行提供）

記者吳靜君／台北報導

近年日本成為國人海外旅遊首選，每年約400萬人次前往。銀行再外幣自動櫃員機(ATM)的花招也愈來愈多樣，包含積極設置之外，還在外匯上給予優惠減分，讓民眾出國還可以在換匯上享受便宜的優惠。

代替分行　銀行分行必有外幣ATM

近期各銀行都積極建置外幣ATM，在公股銀行方面，第一銀行預計今年增設16台，兆豐商銀更是每分行都有，建置114台外幣提款機，每分行都要有外幣ATM。

民營銀行更是積極擴點，像是永豐金全台119個據點，起碼各分行都可以見到外幣ATM；玉山銀、中信銀也都有逾百台以上的外幣ATM。

國人出國旅遊尤其日本的頻率很高，根據統計每年約400萬人次到日本遊玩，有許多民眾會因為忙碌生活、來不及換外幣者，透外外幣ATM來提領外幣。銀行業者認為，自動櫃員機就像是銀行功能的延伸，且也不受時間的限制，所以使用ATM、外幣ATM的使用率就會增加，例如華銀統計，每年提領國人外幣金額每年換算台幣大約有2,700萬元。

▲▼玉山銀行全國138家分行 將全部提供外幣ATM提領日圓服務。（圖／玉山銀行提供）

▲外幣ATM換匯，還可以享受結匯上的優惠，省時又省錢。（圖／銀行提供）

提領從日圓　擴大到美元、人民幣與港幣4大幣別

由於日本是民眾最愛的旅遊地點，外幣ATM大多有提供日圓提領，但是隨著功能的增加，現在外幣ATM還可以提領美元、人民幣與港幣，為民眾較常往來的區域與在台灣較為主流的幣別。永豐銀的外幣ATM可以提領日圓、美元、日幣、港幣；玉山銀行、中信銀、華銀亦同。合庫則提供美元、日幣的提領服務。

外幣ATM提領　換匯減分優惠

為了推廣民眾透過ATM提領外幣，銀行也推出優惠，讓民種也可以享受換匯上免手續費的優惠外，以「現金賣出」牌告價享受減分優惠，比臨櫃換匯還要便宜。

以永豐銀的外幣ATM來說，就外幣的客戶免帶提款卡即可提領4大外幣並享換匯減分優惠，包括美元2分、日圓0.02分、港幣0.2分、人民幣0.02分；玉山銀則是ATM加上玉山銀金融卡卡友，以新台幣兌換，免收手續費外，還減碼美元5分、日圓0.1分、人民幣2分、港幣2分；合庫則針對針對美元及日幣分別給予5分及0.05分的匯率減碼優惠。銀行業者表示，的外幣ATM愈來愈普及，不僅可節省排隊等待的時間，並享新台幣結匯免手續費或外幣帳戶提領手續費優惠等，滿足多元需求。

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關鍵字：銀行,手續費,外幣ATM,日本旅遊,換匯便宜

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