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韓國瑜當市長物價瘋漲...高雄夜市停車費漲5成、小吃漲2成

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▲▼韓冰到高雄六合夜市幫老爸韓國瑜拜票掃街 。（圖／記者宋德威攝，下同）

韓冰到高雄六合夜市幫韓國瑜拜票掃街 。（圖／記者宋德威攝）

財經中心／綜合報導

韓國瑜一當選高雄市長後，不少潛在投資者蠢蠢欲動，甚至與鴻海董事長郭台銘熱線3小時，聊到擴大投資、招募人才等話題。但投資還沒真正進來，卻傳出觀光夜市已經先漲價，不只停車位漲了25%，攤商也趁機漲價2成，民眾抱怨不已。

一名網友po文指出，上個月他到瑞豐夜市，發現停車費從以前的100元漲到120元，漲了20%；這個月初再去高雄的瑞豐夜市玩時，停車費則再從120元再漲到150元，等於一個月漲了50%。不只停車費漲價，連小吃攤商也悄悄調漲，六合夜市的某土魠魚羹攤從每碗50元漲至60元，漲了兩成。

對此情形網友表示大為失望，他指出，高雄夜市的人潮真的變多了，這點真的很棒，但沒想到停車漲50%、小吃漲20%，會讓觀光客縮手，覺得自己被誆的感覺。

由於韓國瑜競選期間，不斷喊出要「讓高雄脫貧」、「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」等口號，且密集的在高雄各大夜市拜票掃街，帶動高雄的觀光夜市人潮；選後韓流人氣不減，觀光客陸續湧入。

六合夜市自治管理委員會解釋，韓國瑜當選市長後，確實帶動夜市生意至少三成，對此攤商們都很珍惜。然而根據網友所提出的漲價一說，六合夜市確有一攤土魠魚羹攤商從今年起調漲，每碗自50元漲到60元，但是是為了因應魚貨成本上升，但整體來說，漲價的是少數。

停車場方面，高雄市交通局特地派員到瑞豐夜市了解後，指出確實有一間民營業者，從上月22日起，把原本100元停一次的計費，改為平日每次120元、假日每次150元。然而依據停車場業者指出，漲價是因應人事成本等上漲。
 

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