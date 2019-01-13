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iPhone賣不動！蘋果跌掉12個鴻海市值　台積電、大立光也剉咧等？

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▲▼蘋果公司,果粉,iPhone,駭客（圖／路透社）

▲蘋果17年來罕見下修財測，引發市場一片嘩然，使得股價如溜滑梯般暴跌，市值一口氣跌掉12個鴻海。（示意圖／路透社）

文／今周刊

「去年11月15日那天，工作出乎預料之外的輕鬆，我們照主管吩咐做一些清潔打掃的工作，掃完後大家沒事做，開始打屁聊天。」今年26歲的余承峰，在去年11月才透過人力派遣公司進入嘉聯益觀音廠擔任機台操作員。他回憶當時情況說：「有同事說，慘了，公司被蘋果抽了很多訂單，我心裡面頓時升起一股不祥預感……。」

當天傍晚，就在快要下班之際，余承峰與數百名觀音廠作業員被召集在一起，主管對他們宣布：「以下被念到名字的人，明天開始放無限期無薪假，不用進公司了！」

蘋果抽單、供應鏈哀號
台積電、鴻海、大立光成受災戶

從去年10月，蘋果新iPhone正式開賣以來，就陸續傳出銷售不佳，開始對台灣供應鏈砍單的傳言。嘉聯益只是冰山一角，去年11月，鴻海內部一份「精簡10萬人力」的文件經媒體披露，iPhone新機賣不好更被指為元凶。

蘋果打噴嚏，台灣電子產業可能要重感冒！綜觀台灣市值前三大的高科技公司：台積電、鴻海與大立光，皆是與蘋果業務往來密切的「蘋概股」。因此，蘋果出現17年來罕見的調降財測動作，產業界、投資界、乃至對蘋果產品躍躍欲試的大眾，莫不高度關注。

此外，導致蘋果這次調降財測的主因——中國市場銷售遠不如預期，也夾雜著中美貿易戰下，逐漸被誘發出來的中國反美情緒。

單從股價的表現來看，蘋果未來的確讓人心慌慌。去年10月初，挾著iPhone新機上市的期待效應，加上當時美國股市牛氣沖天，蘋果股價衝上了232美元的歷史新高，更創了美國史上第一家市值突破1兆美元的輝煌紀錄。

但隨著iPhone新機銷售不佳消息在各大通路傳出，股價又彷彿溜滑梯般地暴跌。以今年1月3日的142美元收盤價估算，從去年10月初以來，短短130天內，蘋果距歷史最高點股價重挫39％，市值蒸發了4500億美元，約為跌掉「2個台積電」，抑或「12個鴻海」。

全球手機與PC（個人電腦）成長進入高原期，蘋果獲利成長亦呈現停滯，是不爭的事實。

「金蘋果」變「爛蘋果」？
換機需求少，得靠服務增加營收

企圖衝破業績成長動能停滯的瓶頸，蘋果把希望寄託在服務收入之上，這是指App下載、音樂下載、iCloud雲端服務等。目前蘋果各項服務的總訂閱用戶，已經突破3億人大關。目前服務收入每季進帳已達108億美元，占蘋果每季營收約12.8％。

摩根大通證券蘋果分析師查特吉（Samik Chatterjee）在最新報告中指出，他給iPhone、iPad與iMac等硬體創造獲利的本益比是11倍，給服務收入創造獲利的本益比卻達25倍。換言之，隨著服務收入估比迭有提升，蘋果目前低本益比（約12倍）可望獲得逐步平反。

庫克在宣布調降財測後，接受美國財經媒體訪問時表示，景氣下滑與中美貿易戰導致的消費趨緩，手機換機週期拉長，這些個人無法控制的因素，他可以做的是更專注處理蘋果可以控制的因素。

比如，市場反應蘋果產品定價太高，他計畫加大舊機換新機的補貼力道。蘋果也打算推出分期付款方案，讓消費者每個月繳20至30美元，就可購得新機。

投資蘋概股思惟要轉換
將呈現「量跌價升」的發展新趨勢

好消息是，手機銷量成長遲滯下，消費者要求品質卻迭有增加，對「質」的要求更高，導致手機售價反而走高。IDC中國高級分析師王希指出，對消費者而言，延長手機換機週期，會強化購買「更高階手機」的消費意願。

里昂證券建議，客戶可關注目前仍處在低滲透率的高階技術提供者，比如雙鏡頭（滲透率為47％）、3D人臉辨識（7％）、OLED螢幕（36％）、防水功能（24％）。

蘋果調降財測的後續效應已經陸續發酵中，這不僅意味著台灣電子業一場重要變局即將來臨，也正改變了資本市場對「蘋概股」的投資邏輯，更可能牽動中美貿易戰後續的談判進展與雙方策略，不容輕忽。(閱讀全文…)

本文為精采摘要，更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1151期)。
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關鍵字：蘋果,市值,鴻海,大立光,台積電,蘋概股,iPhone,今周刊

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