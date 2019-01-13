月薪5萬服務生放棄年終轉行賣滷肉飯　每個月淨賺6萬

▲國瑞放棄年終決定創業，開一家滷肉飯小吃店，每個月扣掉成本，淨利近6萬元，羨煞不少身邊朋友。（示意圖／記者宋德威攝）

記者紀佳妘／台北報導

滷肉飯被視為台灣最具代表性的小吃，到處都可見到滷肉飯的蹤影，在一碗熱呼呼的白飯上，淋上心噴噴的滷汁，配上爽口的筍絲非常對味，是許多人心目中的美食。25歲的國瑞從餐飲科系畢業後，曾在一家知名火鍋連鎖店上班，在因緣際會之下，創業賣起滷肉飯，平均每月還可淨賺近6萬元的收入，交出一張不錯的成績單。

國瑞回想起人生第一份工作，一畢業就進入連鎖火鍋店工作，上班相當積極、認真的他，主動學習各項才藝，有時候會到桌前表演甩麵的特殊噱頭，熱情提供桌邊服務，備受主管青睞，因此底薪加獎金，平均每個月收入高達逾5萬元，羨煞不少身邊的朋友。

▲國瑞在創業之前，曾在知名連鎖火鍋店工作，學會桌前表演甩麵的特殊技能，為自己加薪。（圖／記者紀佳妘攝）

曾經懷有30歲前要自立門戶當老闆的國瑞，想不到在他25歲的那年提前達標，在因緣際會之下，向遠房親戚學得獨門滷肉飯的祕方，「我怕我不學，到時候會後悔一輩子，所以才決定創業」，除了自己投資20萬元之外，他也找朋友合夥創業，終於在去年開了一間魯肉飯小吃店。

國瑞坦言自己當老闆沒有年終，但就可以「休假少一點、賺多一點」，休假相對彈性很多，也不會被公司卡死。當初他放棄月薪5萬元的工作，創業改賣魯肉飯也做得有聲有色，開店後3個月開始有盈餘，目前每個月扣除成本後，還可以淨賺近6萬元的收入。

除了經營滷肉飯的固定收入，向來熱愛表演的他，目前也積極接案子，包括通告、臨演等，目前每月可多出1至2萬元，多賺一點紅包錢，他也說，自己當老闆不像上班族有年終獎金可以領，但至少盈虧自負，期盼魯肉飯生意蒸蒸日上及自己的演藝工作愈來愈順遂。