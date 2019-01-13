2019外幣大健檢！掌握不同幣別投資秘訣有賺頭



▲今年外幣圈最熱門的關鍵字是「日圓」。（示意圖／翻攝自PAKUTASO網站）

記者劉姵呈／綜合報導

今年一開市，金融市場就顯得不太平靜，全球股匯市也隨著政經情勢變化與外資進出而劇烈波動。而今年在外幣圈最熱門的關鍵字無非就是「日圓」，受到市場避險情緒提升的影響，加上美元走勢受抑、日本央行持續量化寬鬆貨幣政策等，即使本周小幅貶值0.71%，仍舊維持強勢格局。而其他主要外幣今年有何投資秘訣呢？

今年市場波動幅度仍大，綜合分析，美元短期呈現高檔拉回整理；歐元需關注民粹主義；日圓看漲可發揮避險防禦功能；人民幣則需留意中美貿易戰後續發展，短線人民幣強漲可逢高分批賣，或是逢低分批買進，再存入利率高的銀行是較好的投資策略。

1》美元

回顧2018年，美國基本面獨強，聯準會強勢升息4碼，讓美元成為去年「全球最強」貨幣；但2019年一開始便受到美國政府關門議題，以及受到經濟數據及消息面的影響，美國股匯市的震盪，也讓美元呈現整理格局，新台幣一度還走強。

元大投信期貨信託部指出，本周美元受到Fed鴿派的言論影響、歐洲央行(ECB)最新會議紀要下調了2019年成長預期、德國眾多經濟數據也進入放緩、歐.美兩大央行鴿聲滿天飛、中美雙方代表達成協議，股市則開始出現明顯的反彈，避險需求消除等，都讓美元指數以下跌修正來反應。

摩根投信也認為，由於市場預期美國經濟數據不再如過去強勁，已逐步邁向聯準會預估長期均衡指標利率水準，預期利差上揚空間有限，加上市場做多美元部位回到近兩年高點，在缺乏進一步支撐力道下，短線即有可能出現反轉，為美元帶來壓力。

綜合分析，美經濟數據表現並無太大的疑慮，但因Fed主席及部分官員對未來升息態度開始出現較為鴿派的論調，加上美德10年期利差也同步出現了明顯的下跌，美元指數短線上持續呈現高檔拉回整理的態勢。建議投資人須觀察歐元的走勢是否有較強勁的上漲，會間接地影響到美元指數出現明顯的下跌。

2》歐元

摩根投信指出，5月歐洲議會將進行選舉，歐盟各主要機構的領導者也將重新洗牌，目前市場最關注的就是「民粹主義」的聲浪是否升高，將大幅影響未來歐盟的政策方向與市場對歐元的態度。雖然英國脫歐問題未解，但若義大利與歐盟達成預算協議，歐洲央行結束購債計畫，，且下半年升息預期，有助於歐元反彈回穩。

3》日圓

除了最前面敘述的日圓看漲的原因外，基金經理人警告日圓漲勢沒有盡頭，今年可能會見到100圓對一美元的強勢漲幅，不過前提是，全球經濟成長往下走。加上如果美中貿易談判談得好，中國大陸經濟成長動能持續，將帶動新興市場的貨幣對美元升值，成為有效的財政刺激工具。

摩根大通（J.P. Morgan）分析師建議，若擔心風險資產會大跌的投資人，可以布局日圓和瑞士法郎來保險，這些貨幣通常在市場艱困時走強。

4》人民幣

受到美國聯準會提前結束加息的預期升溫、中美利差出現站穩勢頭、中美貿易消息面新增利多、監管政策持續發揮效力，人民幣對美元中間價11日上漲251點，報6.7909，創2018年7月26日來新高；而在岸、離岸人民幣兌美元11日也雙雙升破6.75關口，創2018年7月來新高。

匯銀主管表示，人民幣短期走勢偏強，但從基本面來看，大陸經濟成長走緩，官方可能會再調降存準率，人民幣隨時有可能反轉走弱，長期來看沒有升值的本錢，建議投資人最好謹慎觀望，或是逢低買進。

而若是已經持有人民幣部位的人，建議目前人民幣在相對高點，可逢高分批賣；若還不到獲利價位，可趁銀行推出人民幣優惠定存方案，拉長線、賺利差。

《延伸閱讀》

►一張表秒懂為何日圓會愈來愈貴

►農曆年逼近 內外資本周重砸338億搶紅包行情