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時尚保溫瓶公司年賺30億　限量、鮮豔讓顧客搶翻天

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▲▼ S`well創始人Sarah Kauss。（圖／翻攝自Facebook／S`well）

▲ S'well創始人Sarah Kauss。（圖／翻攝自Facebook／S`well）

財經中心／綜合報導

S'well創始人Sarah Kauss雖非設計本科出身，但是她憑著求新求變的心，將自己一手打造的S'well保溫瓶做成了時尚品牌，讓S'well成為了年收突破1億美元（約31億台幣）、業務擴及全球65個國家的國際級企業

綜合外媒報導，Sarah Kauss畢業於哈佛商學院，是一名有證照的會計師和房地產開發商，雖然她喜歡喜歡她的職業，但仍然渴望更大的目標。Kauss曾說：「我的父母都是企業家，所以我在商業中長大，它進入了我的血液。我不知道自己會成長為一名企業家，但當我開創自己的事業時，我並不為自己的行為感到震驚。」

Sarah Kauss在一次亞馬遜雨林中的旅行，看到了被寶特瓶破壞的森林環境，受到母親一句「如果你能做什麼，你會怎麼做？」激勵，決定辭去會計師工作，走向了保溫瓶製造的創業路。

2010年，Kauss用三萬美元積蓄在紐約創立了S'well，製造環保保溫瓶並不稀奇，真正讓這個瓶子脫穎而出的是它不斷變化的顏色和精巧獨特的外觀，Kauss把保溫瓶做成了時尚單品。

▲▼ S`well創始人Sarah Kauss。（圖／翻攝自Facebook／S`well）

▲ S'well商品設計精緻多樣。（圖／翻攝自Facebook／S`well）

Kauss希望她的商品能夠像藝術博物館裡的展品一樣漂亮，並且還能滿足其他有特殊要求的顧客，在經歷了無數次與設計師和製造商的磨合後，形似保齡球瓶的S'well水瓶終於在紐約問世。

2011年，Kauss帶著她的水瓶參加了17個商品展售會，並把品牌推廣到600家獨立零售店；另一方面，S'well水瓶很早就出現在《O Magazine》中，透過美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Gail Winfrey）在雜誌中的推薦，讓S'well的訂單一夕暴增，這給了Kauss向更多零售商展現品牌的機會。

2013年到2014年之間，公司銷售額增長了400%倍，達到1000萬美元（約3.1億台幣）。在合作過程中，《O Magazine》編輯要求Kauss為她提供S'well水瓶的全部款式，而當時公司只生產一款藍色水瓶，這也讓Kauss意識到，是時候可以擴張產品線了。

除了為目標客戶推出各種的產品線外，S'well還設計限量款。Kauss對產品外觀設計的要求，讓S'well從一款單純的保溫瓶變成了具有收藏價值的藝術品。S'well學習了許多時尚服裝品牌，在每年的春秋兩季推出新款設計，更不時會突然停產某幾款商品，這讓S'well成為了「限量」、「限定」的保溫瓶，反而更加激起消費者購買慾望，甚至有些客戶成為了S'well保溫瓶的忠實收藏家，根據統計，平均每位S'well顧客會購買超過5個售價高達25至45美元（約769到1385元台幣）的瓶子。

2015年8月，全球規模最大的咖啡連鎖店星巴克宣布在全美3300多家零售店設立S'well產品專區，而S'well與星巴克合作的熱帶瓶一天內便銷售一空，甚至還一度令星巴克的網站崩潰。

「如果我們做的一切只是為了改良流程管理，降低生產成本的話，我們完全可以只設計六種顏色，然後賣上一百年。」但Kauss表示，「我們希望我們的顧客能夠感受到S'well產品設計的永無止境。」

▲▼ S`well創始人Sarah Kauss。（圖／翻攝自Facebook／S`well）

▲ S'well已在全球65個國家展店超過2600間。（圖／翻攝自Facebook／S`well）

S'well的特殊設計讓它在商店櫥窗中充滿吸引力，在Neiman Marcus、Nordstroms等高端百貨公司，以及Athleta等休閒品牌連鎖店都可以找到S'well的商品，Kauss說「這樣的通路選擇，可以讓S'well與傳統的保溫瓶區別開來。」目前，S'well水瓶在全球65個國家、2600家專賣店出售

2015年，S'well公司的收入達到4700萬美元（約14億台幣），到2016年，該公司的收入已突破1億美元（約31億台幣），而Kauss已從單一員工轉變為管理超過100人團隊的CEO

Kauss分享了她在創建一家快速發展的公司時所學到的知識 - 她仍然保留了100％的股份。有人擔憂不對外籌資的S'well是否可能遭遇資金鏈斷裂問題，但Kauss則說「重要的是要堅持S'well任務和我個人對公司的願景」。她認為通過自籌資金，公司才能以自己的方式建立品牌，自行選擇合作夥伴以及調配成長步伐。更能拒絕一些大型零售商的限制，以及避免投資者資訊不公開的情況，「公司依據自己的條件執行業務，會帶來很大的成就感」。

Kauss分享，作為創始人兼首席執行長，她每天都寫日記記錄著過去八年的生活，以維持積極性並且反思自己。「當我站在辦公室前，看到100張面孔回望著我時，我很有靈感成為一個更好的領導者，」Kauss說。「我知道他們正在向我尋求方向，答案、領導力、文化、幽默，同時還要追逐經營公司的高潮和低谷，我不想讓任何人失望。」

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關鍵字：創業,保溫瓶,美國,S'well,時尚

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